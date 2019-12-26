Мединский: Роли Галины Волчек покорили миллионы зрителей

Соболезования в связи с кончиной Галины Волчек выразил Владимир Мединский. Министр культуры РФ отметил, что художественный руководитель "Современника" была наделена неординарным талантом и прожила яркую и насыщенную жизнь, всецело посвятив ее сцене.

"Галина Борисовна принадлежала к той плеяде мастеров, которые блестяще владеют тонкостями ремесла, бережно хранят традиции русской классической школы, а вместе с тем находятся в непрерывном поиске новых форм", - приводит слова Владимира Мединского официальный сайт министерства.

Министр также напомнил, что роли Галины Волчек "покорили миллионы наших соотечественников поразительной искренностью и обаянием", а ее работы на сцене "Современника" неизменно становились громким событием в театральной жизни столицы.

- Галина Борисовна оставила после себя не только богатое творческое наследие, но и множество учеников, которые, я уверен, с достоинством продолжат ее дело и будут служить искусству так же преданно, как это делала она, - подчеркнул Мединский.

Напомним, Галина Волчек умерла в четверг в возрасте 86 лет. Причиной стало воспаление легких.