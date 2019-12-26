В течение четырех лет наши спортсмены не могут выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх под собственным флагом, в случае победы исполнение национально гимна не разрешается, индивидуальное участие допускается, но только в нейтральном статусе. Кроме того, на территории РФ запрещено проведение крупных международных соревнований, нам нельзя подавать, а международным спортивным федерациям (МСФ) принимать заявки на их проведение.

И сразу масса вопросов, ибо решение небывалое, полностью противоречащее Олимпийской хартии МОК. Тут явное главенство Антидопингового кодекса ВАДА. И спор, кто же все-таки в мировом спорте выше, должен дать Международный спортивный суд.

Однако начнем с наиболее простого, хотя и здесь простотой и не пахнет. Крупными международными состязаниями считаются Олимпиады, Паралимпиады и чемпионаты мира по олимпийским видам спорта среди взрослых спортсменов. И, что очень важно, запрет не касается мировых молодежных первенств, чемпионатов Европы, Универсиад. Можно проводить Кубки мира и мировые этапы Гран-при. Многое зависит от МСФ. Так, в Международной федерации хоккея на льду искренне не понимают, почему в России нельзя проводить чемпионат мира. А вот некоторые международные федерации, хотя решение ВАДА в силу не вступило, уже объявили о переносе соревнований из России.

А вот дальше - сложнее. Понятно, что решение ВАДА касается именно РУСАДА, которое имеет право соглашаться с ним или нет. Общее собрание членов РУСАДА выразило несогласие с решением по статусу, о чем в ближайшие предновогодние дни должен быть официально оповещен CAS. То есть ВАДА должно доказать в CAS правомерность своего вердикта в отношении ответчика - РУСАДА. В начале января, после рождественских каникул, CAS предстоит выбрать трех арбитров, которым и рассматривать сложнейшее дело. На отбор этой тройки, как правило, уходит от одного до трех месяцев. Ведь порой заинтересованные стороны не соглашаются с предложенными кандидатурами, выступают с отводами. На все это требуется время. Пойдет все гладко, и дело может быть завершено к апрелю - маю. Если нет, предложенные ВАДА санкции практически не успеют применить к Олимпиаде-2020. И тогда олимпийская команда России в Токио будет выступать в полном составе с флагом и гимном. Но санкции ВАДА коснутся не только зимних Игр-2022 в Пекине, но и летней Олимпиады-2024 в Париже.

Все же предвижу, что беспрецедентное дело попробуют рассмотреть с небывалой для Международного суда скоростью. И к середине - концу апреля исход обнародуют.

Олимпийский комитет России будет формировать команду на Игры-2020 в Токио и выступит третьей стороной в споре с ВАДА в спортивном суде

В любом случае и речи о том, что команда России не поедет в Токио, не идет. Наш НОК не фигурирует в списке подозреваемых. Ему и формировать олимпийскую сборную, и в качестве третьей стороны представлять интересы российских олимпийцев в Международном спортивном суде. Три швейцарские юридические фирмы помогут отстаивать российские интересы.

Однако все это не относится к нашим легкоатлетам. Тут - отдельный случай. Из-за допущенных недавно нарушений вопрос о восстановлении в правах Всероссийской федерации легкой атлетики с повестки дня снят. Вполне вероятно, не получат легкоатлеты даже нейтрального статуса.

Немало разговоров ведется сейчас о неких альтернативных играх. Таких игр нет, но новые соревнования, вовсе не альтернативные, никак не противоречащие олимпийским законам, организовывать можно. Ясно, например, что Европейские игры, вокруг которых велось столько споров, нашли в спортивном календаре свое место. Болельщики проявляют интерес ко всему новому. Возможно, привлекут их внимание, например, Игры стран СНГ или Игры стран - членов БРИКС. Пока это гипотезы. Да, в канун Нового 2020 года есть о чем поразмышлять и подумать.