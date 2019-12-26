На могиле Карла Маркса в Лондоне установлены камеры видеонаблюдения

Камеры видеонаблюдения были установлены на лондонском кладбище Хайгейт, чтобы следить за могилой Карла Маркса после того, как в этом году она дважды подвергалась актам вандализма.

Устройства видеонаблюдения размещены на двух стволах деревьев по обе стороны от памятника. Сама мраморная доска с могилы автора "Капитала", которая была серьезно повреждена во время нападений в январе и феврале 2019 года, по-прежнему находится на реставрации, сообщает The Guardian. При этом камеры незаметны для посетителей кладбища.

Решение об установке камер было принято фондом "Marx Grave Trust", который владеет памятником, после консультации с экспертами по безопасности и "Historic England", государственным органом, который наблюдает за историческим наследием в Альбионе. Автор "Капитала" жил в Лондоне с 1849 года до своей смерти в 1883 году.

Представители фонда "Friends of Highgate Cemetery Trust", который также принимал участие в принятии решения, заявили, что могила Маркса является первой на кладбище, которая будет обследована камерами. Этот шаг направлен на сдерживание вандалов, в том числе на тех, кто совершили нападения на могилу Маркса в начале этого года.

Во время первой атаки в январе вандалы разбили монумент молотком и облили красной краской могилу Маркса, его жены и внука, похороненных рядом. Во втором нападении в феврале они, как полагают, использовали больший молоток, чтобы повредить текст на мраморной доске на могиле. Они облили мраморный могильный камень красной краской и написали на нем оскорбительные лозунги, включая "доктрина ненависти" и "архитектор геноцида". Расследования зашли в тупик: полиция не нашла свидетелей или вещественных доказательств для установления личности подозреваемого.