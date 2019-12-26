Обновленный Mitsubishi ASX сертифицирован для России

Обновленный кроссовер Mitsubishi ASX прошел сертификацию для продажи в России. В базе Росстандарта появилось ОТТС на эту модель, которая в 2020 году станет доступна российским покупателям. Цены на новинку огласят ближе к старту продаж.

Известно, что на нашем рынке обновленный Mitsubishi ASX будет продаваться в оснащении с двумя на выбор двигателями, в полноприводном исполнении или в версии с передним приводом. Базовая комплектация модели получила 1,6-литровый мотор на 117 л.с. и 6-скоростную механическую КПП, а на версиях уровнем выше будет использоваться 2,0-литровый 150-сильный двигатель и вариатор.

Фото: Юрий Зубко/РГ

В зависимости от типа комплектации на обновленном Mitsubishi ASX применяются климат-контроль, мультимедийная система, сидения с подогревом, камера заднего вида, светодиодная оптика, а также набор систем помощи водителю и другое оборудование.

Рестайлинговый Mitsubishi ASX официально был показан на Женевском автосалоне в марте этого года. Внешность кроссовера выполнена в стиле Dynamic Shield, который впервые был представлен на Eclipse Cross. Изменилась архитектура светодиодных фонарей: их "начинка" стала напоминать фонари моделей Audi, Lexus или Volvo. Задний бампер снизу по бокам получил имитацию диффузора и два прямоугольных отверстия, похожих на патрубки выхлопной системы.

По данным статистики "Автостат Инфо", в России за период первых 11 месяцев 2019 года было зарегистрировано 3925 новых кроссоверов Mitsubishi ASX. Это почти соответствует результату за аналогичный период прошлого года - 3989 ед.

Сейчас ASX можно купить в России от 1 229 000 рублей. Обновленная модель появится у дилеров в первом полугодии 2020 года.