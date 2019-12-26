Филармонический оркестр Мальты сыграл в Москве четыре концерта

Новости

Минздрав Крыма предупредил о случайных половых связях из-за алкоголя 18:28
Украина и США договорились о поставке второй партии Javelin 18:26
Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева 18:17
Китайский инвестор захотел организовать круизы по Крыму 18:14
Матвиенко: Россия жестко ответит Эстонии на притеснения агентства Sputnik 18:06
В детсаду Заполярья при раздаче подарков умер Дед Мороз 17:59
Украинский политолог обиделся за "пиццу" и сбежал из студии "Россия 1" 17:51
Археологи нашли в древней могиле "кольцо бессмертия" 17:50
Арашуковы останутся под стражей до конца января 17:49
В Турции раскопали жирафа возрастом девять миллионов лет 17:48
В Казани умерла тигренок Луна, обнаруженная у наркоторговцев 17:41
Вышел трейлер драмы о пожарных "Огонь" с Константином Хабенским 17:33
Москву завалит снегом 17:20
Под Тверью ликвидировали нарколабораторию 17:06
РПЦ прекращает поминовение Александрийского патриарха 16:41
Под Белгородом торговцы оружием получили шесть лет на двоих 16:41
В Вене начались переговоры по газу между Россией и Украиной 16:38
В Краснодаре появится уникальная скульптура "45-я параллель" 16:34
В Саратовской области на пепелище нашли тело ребенка 16:32
В СК пояснили, с чем связан обыск в квартире журналистки "Новой газеты" 16:31
Австралия предложила метод спасения белых носорогов от браконьеров 16:31
Житель Подмосковья за одну ночь оставил без колес 76 машин 16:28
В Кемерове прошел самый массовый в России парад Дедов Морозов 16:27
Очевидцы рассказали подробности покушения на главу района под Воронежем 16:27
Названы самые богатые музыканты десятилетия 16:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
26.12.2019 17:17
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Филармонический оркестр Мальты сыграл в Москве четыре концерта

Текст: Лейла Гучмазова
Филармонический оркестр Мальты ведет отсчет с 1968 года и заработал себе доброе имя широким взглядом к конкурсу музыкантов в свой состав и репертуару. Сейчас в его составе оркестранты со всего света, что при вечном поиске точек соприкосновения разных культур всегда актуально. Именно так - "Объединение культур" - и назвал большое московское турне организовавший его Европейский фонд поддержки культуры.

Тур включил четыре концерта в самых престижных залах - "Зарядье", Московский Дом музыки, Геликон-опера, Большой зал Московской консерватории, и в каждой программе гостям было чем удивить столичную публику. Причем в трех ракурсах - в программе, в уровне оркестра, в классе приглашенных солистов. Например, в "Зарядье" с оркестром на сцену вышел блистательный лирический тенор Джозеф Калейя.

В зале Чайковского прошло концертное исполнение "Аиды" Джузеппе Верди

Два отделения концерта в Светлановском зале Доме музыки удивляли по всем трем пунктам. В качестве специального гостя мальтийцы пригласили мировую звезду тайвано-австралийского происхождения Рэя Чена, победителя конкурсов Королевы Елизаветы и Иегуди Менухина. Скромный в манерах и почти стеснительный в паузах, в игре он радикально менялся, заставляя зал не дышать - что при специфичной акустике Светлановского сделать непросто. Рэй Чен для начала представил публике Концерт для скрипки с оркестром "Phantasms" ("Фантазмы") современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора - автор сидел в зале, не дышал вместе со всеми, а по окончании исполнения выбежал благодарить скрипача совершенно счастливым. Было отчего: его удивленный взгляд на мир скрипач передал со всей возможной тонкостью. Музыка Шора объединяет классический симфонизм с кинематографической визуальностью, а темы для этого подхода, тяготея к вечным, могут быть любыми. В итоге гайдновская ясность мира соседствует с почти импрессионисткими пассажами. И благодаря исполнению Рэя Чена авторский скрепляющий мажор в принятии мира звучит деликатно но отчетливо.

Для любящей не познавать, а узнавать части публики Рэй Чен припас образец скрипичной виртуозности "Интродукцию и Рондо-каприччиозо" Сен-Санса и щедрые блистательные по качеству исполнения бисы. Впрочем, к щедрости публика была готова. В самом начале оркестр настроил ее на нужный лад "Праздничной увертюрой" для симфонического оркестра Кристофера Муската, исполненной с ясной целью - познакомить зал с неведомой мальтийской музыкой. А завершался концерт знакомой до последней ноты Пятой симфонией Чайковского: с одной стороны - демонстрация профессиональных возможностей оркестра, с другой - дань уважения месту исполнения и российскому гению. И здесь уместны особые слова главному дирижеру Мальтийского филармонического оркестра Сергею Смбатяну. Заслуженный артист Армении, волею судеб возглавивший Мальтийских филармоников, кажется абсолютно погруженным в себя, а притом маэстро на диво тонко контролирует малейшие оттенки в игре не только солирующего фагота или струнных, но и обитателей оркестровой галерки. Ему удается ординарное чудо хорошего руководства: собирать звучание в самых сложных моментах, сохраняя иллюзию легкости исполнения. То есть "быть немного Мальтой", объединяя культуры в очень симпатичное и лояльное миру целое.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва РГ-Фото

Главное сегодня

Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах
Стало известно, где похоронят генерала Махмута Гареева
Очевидцы рассказали подробности покушения на главу района под Воронежем
В Госдуме оценили данные о подготовке США к информационной войне
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз