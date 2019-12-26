Филармонический оркестр Мальты сыграл в Москве четыре концерта

Филармонический оркестр Мальты ведет отсчет с 1968 года и заработал себе доброе имя широким взглядом к конкурсу музыкантов в свой состав и репертуару. Сейчас в его составе оркестранты со всего света, что при вечном поиске точек соприкосновения разных культур всегда актуально. Именно так - "Объединение культур" - и назвал большое московское турне организовавший его Европейский фонд поддержки культуры.

Тур включил четыре концерта в самых престижных залах - "Зарядье", Московский Дом музыки, Геликон-опера, Большой зал Московской консерватории, и в каждой программе гостям было чем удивить столичную публику. Причем в трех ракурсах - в программе, в уровне оркестра, в классе приглашенных солистов. Например, в "Зарядье" с оркестром на сцену вышел блистательный лирический тенор Джозеф Калейя.

Два отделения концерта в Светлановском зале Доме музыки удивляли по всем трем пунктам. В качестве специального гостя мальтийцы пригласили мировую звезду тайвано-австралийского происхождения Рэя Чена, победителя конкурсов Королевы Елизаветы и Иегуди Менухина. Скромный в манерах и почти стеснительный в паузах, в игре он радикально менялся, заставляя зал не дышать - что при специфичной акустике Светлановского сделать непросто. Рэй Чен для начала представил публике Концерт для скрипки с оркестром "Phantasms" ("Фантазмы") современного американо-мальтийского композитора Алексея Шора - автор сидел в зале, не дышал вместе со всеми, а по окончании исполнения выбежал благодарить скрипача совершенно счастливым. Было отчего: его удивленный взгляд на мир скрипач передал со всей возможной тонкостью. Музыка Шора объединяет классический симфонизм с кинематографической визуальностью, а темы для этого подхода, тяготея к вечным, могут быть любыми. В итоге гайдновская ясность мира соседствует с почти импрессионисткими пассажами. И благодаря исполнению Рэя Чена авторский скрепляющий мажор в принятии мира звучит деликатно но отчетливо.

Для любящей не познавать, а узнавать части публики Рэй Чен припас образец скрипичной виртуозности "Интродукцию и Рондо-каприччиозо" Сен-Санса и щедрые блистательные по качеству исполнения бисы. Впрочем, к щедрости публика была готова. В самом начале оркестр настроил ее на нужный лад "Праздничной увертюрой" для симфонического оркестра Кристофера Муската, исполненной с ясной целью - познакомить зал с неведомой мальтийской музыкой. А завершался концерт знакомой до последней ноты Пятой симфонией Чайковского: с одной стороны - демонстрация профессиональных возможностей оркестра, с другой - дань уважения месту исполнения и российскому гению. И здесь уместны особые слова главному дирижеру Мальтийского филармонического оркестра Сергею Смбатяну. Заслуженный артист Армении, волею судеб возглавивший Мальтийских филармоников, кажется абсолютно погруженным в себя, а притом маэстро на диво тонко контролирует малейшие оттенки в игре не только солирующего фагота или струнных, но и обитателей оркестровой галерки. Ему удается ординарное чудо хорошего руководства: собирать звучание в самых сложных моментах, сохраняя иллюзию легкости исполнения. То есть "быть немного Мальтой", объединяя культуры в очень симпатичное и лояльное миру целое.