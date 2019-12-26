После выступления "Российской газеты" глава Орловской области Андрей Клычков распорядился выделить муниципалитетам субсидии на школьное питание. Больше всего денег - 60 миллионов рублей - досталось областному центру, где проблема со снабжением продуктами школ и детских садов стоит острее всего.

Заметка о школьном питании в Орле, опубликованная 23 декабря, вызвала большой общественный резонанс.

Незадолго до решения областных властей "Российская газета" писала о том, что орловские школьники могут остаться без завтраков, а детские сады - вообще без продуктов. За два года городские власти задолжали поставщикам снеди 195 миллионов рублей и до самого последнего времени никак эту проблему не решали: в обмен на школьные обеды кормили коммерсантов обещаниями. После того как тендер на январские поставки провизии в образовательные учреждения был сорван - предприниматели на него просто не заявились - горсовет Орла принял поправки в бюджет 2020 года, где на погашение задолженности перед поставщиками питания в сады и школы зарезервировано 86 миллионов рублей. Еще 70 миллионов городские власти пообещали отдать коммерсантам до конца года.

- Есть понимание, что поставщики настроены обеспечивать детей питанием и в дальнейшем, - заявил начальник управления образования Александр Шатохин. В пресс-службе мэрии как мантру повторяют, что школьники без питания не останутся. Правда, на чем основано это "понимание" Шатохина, непонятно. Поставщики вовсе не настроены и дальше работать в кредит.

- Ни копейки из обещанных денег мы не получили. Январские контракты не заключены - нам их просто никто не предлагал , - сообщил в четверг Сергей Лотов, заместитель директора ООО "Школьное питание", снабжающего провизией 11 орловских школ.

Помимо аспектов моральных и денежных, в этой ситуации есть и чисто процедурные трудности. Финансовый год закончился 25 декабря - с этого дня казначейство денег не переводит. Даже если мэрия каким-то новогодним чудом доставит обещанные 70 миллионов рублей на счета школ и детских садов (они, кстати, заблокированы), то до предпринимателей они дойдут далеко не сразу. А отвечать за голодных детей и перед родителями, и перед руководством придется директорам школ - именно им поставлена задача заключить договора.