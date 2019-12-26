Курсант вуза МВД задержал в метро женщину с ножом

Пассажирка московского метро устроила поножовщину прямо в вагоне. Ее задержал курсант ведомственного вуза МВД, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Инцидент произошел в поезде на станции "Новокузнецкая". Курсант Московского университета МВД имени В.Я. Кикотя Евгений Волков заметил, как одна из пассажирок ударила ножом попутчицу и попыталась скрыться. Евгений смог быстро задержать ее. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью.

Против нападавшей возбуждено уголовное дело о хулиганстве с применением оружия. Ее мотивы выяснятся в ходе расследования. А руководство вуза МВД намерено поощрить курсанта Волкова.