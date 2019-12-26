Торжественно открыта долгожданная развязка на 27-м километре автомагистрали М-1 "Беларусь". Железнодорожный переезд теперь не будет создавать проблем для водителей, поворачивающих с Минского шоссе во Внуково, и пробок для всех, кто движется по этой трассе в сторону Москвы. Прямо долгожданный новогодний подарок. Корреспонденту "РГ" удалось одному из первых проехать по ней.

Выехал на нее со стороны поселка Внуковский. В этот момент автомобили тех, кто не участвовал в запуске новой развязки, еще стояли на закрытом переезде.

Новая развязка состоит из трех эстакад общей длиной 2,7 километра. Они выполнены в форме подковы, обеспечивающей удобный и плавный съезд автомобилей. Две дуги идут рядом и параллельно друг другу, а третья возведена напротив - через 1,1 км. На выезд из Внуковского, проезд над железной дорогой и выезд на М-1 по плавной дуге ушло меньше минуты. А далее снова уходим на эстакаду, которая расположена напротив. Совершаем плавный разворот над Минским шоссе, и вот уже справа от нас дома "Одинцово-1".

Здесь слева выезд на М-1, а справа - съезды в Одинцово. Но едем по дублеру и снова выезжаем на эстакаду. Проезжаем над М-1, железной дорогой и выезжаем туда, откуда стартовали - поселок Внуковский. Пять минут - полет нормальный. Все те же машины стоят на закрытом переезде. А в чате навигатора водители интересуются, когда же их пустят на эстакаду.

Первые две эстакады позволят автомобилистам, которые едут из Москвы, съехать с трассы М-1 и попасть в поселок Внуково, а далее через Боровское и Внуковское шоссе в аэропорт Внуково и обратно. Третья эстакада предназначена для автомобилей, которые движутся по обратному направлению, из Смоленска в Москву. По ней автомобилисты смогут также беспрепятственно съехать с трассы М-1 и въехать во Внуково.

Таким образом, от М-1 до аэропорта можно добраться примерно за 15 минут. Переезд задерживал движение минут на сорок - час. И это не считая стояния в собранной им на Минском шоссе пробке.

Теперь от М-1 до аэропорта Внуково можно добраться примерно за 15 минут. Переезд задерживал движение минут на 40, а то и на час

Не забыли дорожники и о пешеходах. Между эстакадами установлен надземный переход. Его длина - чуть более 135 метров. Для людей с ограниченными возможностями установлены пандусы. А на пешеходной части перехода уложен противоскользящий материал.

Запуск движения по эстакадам позволит вообще закрыть этот железнодорожный переезд. Помимо этого на участке ликвидированы два светофора, что также позволит существенно разгрузить трассу и повысить на ней скорость проезда транспорта.

Впрочем, не обошлось и без некоторых неприятностей. Так, например, жителям двух новых спальных районов "Одинцово-1" и "Одинцовский парк" добираться до Москвы проще не будет. Дело в том, что эта развязка, если въезжать на нее со стороны Москвы, не выходит обратно на М-1. Поэтому им предстоит либо пользоваться прежним маршрутом, то есть доезжать до Лесного городка и там разворачиваться, либо въезжать во Внуково, разворачиваться около станции и снова выезжать на эстакаду, чтобы отправиться в Москву. И скорее всего, они предпочтут именно этот вариант. А значит, у станции Внуково образуется напряженность в движении.

Но пока движение на этих участках не такое интенсивное, так что пережить это будет можно.

Облегчит ситуацию другая развязка, которая строится на 25-м километре М-1. Там как раз будет предусмотрен разворот при движении от Москвы в сторону столицы. Работы начаты в июле этого года. Сейчас идут переустройство инженерных коммуникаций и устройство фундаментов и опор разворотной эстакады. Предполагается, что в эксплуатацию эта эстакада будет введена летом 2021 года.