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26.12.2019 21:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В перевернувшемся под Липецком автобусе ехали граждане Грузии

Текст: Анна Скрипка (Липецк)

В автобусе "Москва - Тбилиси", перевернувшемся в Становлянском районе Липецкой области, находились граждане Грузии: два водителя и 17 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе главы администрации региона со ссылкой на областное управление здравоохранения, госпитализированы восемь человек, в том числе пятилетний ребенок с сотрясением головного мозга и рвано-ушибленной раной подбородка.

Фото: пресс-служба УГИБДД МВД по Башкирии
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Двое взрослых - в тяжелом состоянии. Их решили транспортировать в Липецкую областную клиническую больницу. Сообщается, что оба пациента в сознании и дышат самостоятельно. Остальные останутся под наблюдением медиков в Елецкой больнице.

Пассажиры, которые получили незначительные травмы или вообще не пострадали, в настоящее время находятся в мобильном пункте, развернутом неподалеку от места аварии. Проблемой их дальнейшего размещения озаботились местные власти.

Напомним, что информация о ДТП с автобусом поступила к спасателям в 18 часов 40 минут. Два человека погибли на месте ДТП. Известно, что автобус принадлежит частному лицу. Предварительная причина ДТП - нарушение правил дорожного движения.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Липецкая область

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