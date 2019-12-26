В перевернувшемся под Липецком автобусе ехали граждане Грузии

В автобусе "Москва - Тбилиси", перевернувшемся в Становлянском районе Липецкой области, находились граждане Грузии: два водителя и 17 пассажиров. Как сообщили в пресс-службе главы администрации региона со ссылкой на областное управление здравоохранения, госпитализированы восемь человек, в том числе пятилетний ребенок с сотрясением головного мозга и рвано-ушибленной раной подбородка.

Двое взрослых - в тяжелом состоянии. Их решили транспортировать в Липецкую областную клиническую больницу. Сообщается, что оба пациента в сознании и дышат самостоятельно. Остальные останутся под наблюдением медиков в Елецкой больнице.

Пассажиры, которые получили незначительные травмы или вообще не пострадали, в настоящее время находятся в мобильном пункте, развернутом неподалеку от места аварии. Проблемой их дальнейшего размещения озаботились местные власти.

Напомним, что информация о ДТП с автобусом поступила к спасателям в 18 часов 40 минут. Два человека погибли на месте ДТП. Известно, что автобус принадлежит частному лицу. Предварительная причина ДТП - нарушение правил дорожного движения.