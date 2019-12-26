Воронежский чиновник остался жив после покушения

Травмы, полученные главой Рамонского района Воронежской области Николаем Фроловым в результате покушения, не представляют угрозы для его жизни.

- По информации врачей, состояние стабильное. Вся необходимая помощь оказывается, - рассказал ТАСС вице-губернатор Воронежской области Виталий Шабалатов.

Напомним, 43-летний глава района получил травмы ног после взрыва автомобиля. Около 9 часов утра Фролов вышел из дома и подошел к служебному Kia Sorento, собираясь ехать на работу. В тот момент, когда чиновник открыл дверь, под машиной сработало взрывное устройство. По другой версии, взрыв произошел, когда Фролов отключил сигнализацию. Камер наружного наблюдения на месте ЧП нет, и правоохранителям приходится восстанавливать картину происшествия по крупицам.

На месте взрыва работают сотрудники оперативных служб, официальной информации о возбуждении уголовного дела пока нет.