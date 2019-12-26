Новости

В России подсчитали стоимость костюма для утренника в этом году 09:00
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом 08:41
На Камчатке из-за непогоды отменили все внутренние авиарейсы 08:40
Спасатели с дроном подключились к поискам сноубордиста на Чукотке 08:39
Самолеты-разведчики США совершили полет над Корейским полуостровом 08:28
Грязная нефть из нефтепровода "Дружба" будет убрана через полгода 07:48
Олимпийский чемпион рассказал о помогающем быстро сжигать жир завтраке 07:40
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз 07:22
Жертвами тайфуна "Фанфон" стали 16 жителей Филиппин 06:40
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией 06:38
Экс-директора приморской строительной фирмы осудили за взятку 06:09
В России впервые начали производство соевого изолята 05:57
Российские военные заняли бывший опорный пункт американцев в САР 05:26
В США показали письмо Кеннеди о Санта-Клаусе и ядерных испытаниях СССР 04:55
На Камчатке военные выследили "вражескую" подлодку с самолета 04:47
Сирия подаст иск против США за хищение нефти 04:41
Израиль и радикалы ХАМАС обменялись ракетными ударами 04:35
В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия из-за циклона 04:28
Экс-глава МИД Австрии осудила игнорирование Евросоюзом идей Путина 04:12
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,9 04:00
Британские дипломаты пересядут на электромобили 03:35
Бывший муж норвежской принцессы совершил самоубийство 03:13
Жители нескольких регионов России увидят солнечное затмение 03:10
В Якутии два человека погибли в провалившихся под лед грузовиках 03:05
Три человека пострадали при стрельбе на востоке Франции 02:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Верховный суд приравнял к взятке расплату услугами и электронными деньгами
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
Задайте вопрос директору Государственного Эрмитажа Михаилу Пиотровскому
26.12.2019 08:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

На Камчатке из-за непогоды отменили все внутренние авиарейсы

Текст: Артем Красиков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В связи с погодными условиями внутренние авиарейсы, запланированные на 26 декабря, по территории полуострова отложены, сообщает сайт правительства Камчатского края.

В школах Петропавловска-Камчатского отменены занятия из-за циклона

"Вылета ожидают 165 человек. Двадцать человек обратились к представителям авиакомпании по поводу жилья, все они размещены в гостиницах. Перевозчик компенсирует пассажирам затраты на питание", - рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Также сегодня из-за сильного бокового ветра самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, сел на запасной аэродром в Южно-Сахалинск. Рейс отложен до завтра.

Ранее сообщалось, что во всех школах краевого центра на целый день отменили занятия. Запланированные на четверг предновогодние мероприятия перенесли.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край Петропавловск-Камчатский ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

Главное сегодня

Новак: Allseas еще может достроить "Северный поток-2"
Коммунальные услуги в 2020 году подорожают лишь один раз
Путин уволил пять генералов
WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией
Путин: Главная цель правительства - улучшение жизни граждан