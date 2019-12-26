На Камчатке из-за непогоды отменили все внутренние авиарейсы

В связи с погодными условиями внутренние авиарейсы, запланированные на 26 декабря, по территории полуострова отложены, сообщает сайт правительства Камчатского края.

"Вылета ожидают 165 человек. Двадцать человек обратились к представителям авиакомпании по поводу жилья, все они размещены в гостиницах. Перевозчик компенсирует пассажирам затраты на питание", - рассказал министр транспорта и дорожного строительства региона Владимир Каюмов.

Также сегодня из-за сильного бокового ветра самолет, следовавший в Петропавловск-Камчатский из Владивостока, сел на запасной аэродром в Южно-Сахалинск. Рейс отложен до завтра.

Ранее сообщалось, что во всех школах краевого центра на целый день отменили занятия. Запланированные на четверг предновогодние мероприятия перенесли.