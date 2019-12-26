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26.12.2019 08:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спасатели с дроном подключились к поискам сноубордиста на Чукотке

Текст: Ольга Журман

К поискам пропавшего при сходе лавины сноубордиста на Чукотке подключились спасатели, которые будут использовать дрон, сообщается на сайте правительства округа.

Лавина сошла в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот. Перед этим мужчина звонил знакомым и сообщил, что собирается спуститься. С тех пор прошло пять дней, а на связь он так не вышел.

Фото: iStock
На Чукотке после схода крупнейшей за 35 лет лавины пропал сноубордист

Это был самый крупный обвал на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров.

В аэромобильную группировку окружного управления МЧС России, состоящую из 12 человек, также входят психолог и оператор квадрокоптера. Он поможет в осмотре места происшествия с воздуха.

"В течение двух суток около 200 человек обследовали всю площадь, где сошел снег, 1250 метров в длину и до 30 метров шириной", - сообщил глава поселка Роман Коркишко.

Сейчас специалистам уже не нужно большое количество волонтеров. Основные работы остались для тяжелой техники.

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