Спасатели с дроном подключились к поискам сноубордиста на Чукотке

К поискам пропавшего при сходе лавины сноубордиста на Чукотке подключились спасатели, которые будут использовать дрон, сообщается на сайте правительства округа.

Лавина сошла в одном из распадков недалеко от поселка Эгвекинот. Перед этим мужчина звонил знакомым и сообщил, что собирается спуститься. С тех пор прошло пять дней, а на связь он так не вышел.

Это был самый крупный обвал на данном участке за последние 35 лет, высота снежного покрова в некоторых местах превышает десять метров.

В аэромобильную группировку окружного управления МЧС России, состоящую из 12 человек, также входят психолог и оператор квадрокоптера. Он поможет в осмотре места происшествия с воздуха.

"В течение двух суток около 200 человек обследовали всю площадь, где сошел снег, 1250 метров в длину и до 30 метров шириной", - сообщил глава поселка Роман Коркишко.

Сейчас специалистам уже не нужно большое количество волонтеров. Основные работы остались для тяжелой техники.