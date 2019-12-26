В торакальном центре омского клинического медико-хирургического центра (КМХЦ) прошла сложнейшая высокотехнологичная операция: пациенту установили имплант вместо пораженной остеомиелитом грудины.

61-летнего жителя Нововаршавского района Омской области несколько месяцев преследовали боли в грудной клетке и повышенная температура. А однажды он неудачно повернулся и сломал кость. Пенсионера доставили в КМХЦ. И там при обследовании врачи обнаружили крайне редкую патологию: вся грудина была поражена инфекцией. Сельчанину грозил сепсис со всеми страшными последствиями.

- Хирургией грудины мы занимаемся давно, - рассказал "РГ" торакальный хирург, кандидат медицинских наук Илья Зятьков. - Но этот случай уникален тем, что пациенту пришлось проводить обширную резекцию грудины с реконструктивно-восстановительным компонентом. Иначе говоря, удалять всю кость целиком. А грудина очень важна для организма. Это каркас, который должен быть и подвижным, и в то же время достаточно стабильным. Все прошло успешно. Мы установили пациенту имплант из специального костного цемента с антибиотиком. Это необходимо для того, чтобы не допустить дальнейшего инфицирования костной ткани. Через полгода планируем заменить антибиотиконесущий имплант на постоянный - из подвздошной кости пациента. Пациент пошел на поправку. Полное восстановление после операции займет около месяца. Важно, что помощь была оказана бесплатно - в рамках программы ОМС.