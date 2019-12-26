Задержанный за взятку и.о. прокурора Норильска арестован на два месяца

Задержанного по подозрению во взяточничестве и.о. прокурора Норильска суд арестовал на два месяца - до 23 февраля 2020 года.

Как отмечается в сообщении Красноярского краевого суда, заседание по избранию меры пресечения подозреваемому состоялось накануне, 25 декабря. Судья удовлетворил ходатайство следствия об аресте Хаваж-Бауди Гутаева.

Напомним, и.о. прокурора задержали накануне по подозрению в получении взятки. С согласия прокуратуры были проведены мероприятия, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела.