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26.12.2019 21:04
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Текст: Максим Домчев

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Глава Чечни ранее в соцсетях вызвал на бой Емельяненко, а после заявил, что уверен в том, что сможет победить профессионального бойца. Единственное, что пока они еще не обсудили, по каким правилам этот бой может состояться.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В четверг Емельянено объявил о том, что принимает вызов. Об этом он заявил в видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram.

"Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение, я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг, готовь перчатки, Рамзан, будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни", - сказал в обращении боец.

В ноябре Александр Емельяненко встретился на ринге по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и нокаутировал его в первом раунде.

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