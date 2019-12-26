Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

Российский боец ММА Александр Емельяненко опубликовал видео, в котором принял вызов на бой от президента Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Глава Чечни ранее в соцсетях вызвал на бой Емельяненко, а после заявил, что уверен в том, что сможет победить профессионального бойца. Единственное, что пока они еще не обсудили, по каким правилам этот бой может состояться.

В четверг Емельянено объявил о том, что принимает вызов. Об этом он заявил в видео, размещенном в своем аккаунте в Instagram.

"Рад приветствовать тебя, мой дорогой друг Рамзан! Я тут видел на просторах интернета, что ты вызываешь меня на бой. Я принимаю твое предложение, я готов выйти с тобой и выступить. Право выбора, по каким правилам, место проведения я предоставляю тебе, мой дорогой друг, готовь перчатки, Рамзан, будем боксировать, будем пропагандировать спорт и здоровый образ жизни", - сказал в обращении боец.

В ноябре Александр Емельяненко встретился на ринге по правилам бокса с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым и нокаутировал его в первом раунде.