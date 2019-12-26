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26.12.2019 13:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Муфтия Чечни Салаха Межиева переизбрали на второй срок

Текст: Михаил Сухарев (Чеченская Республика)
Фото: Михаил Сухарев/РГ Фото: Михаил Сухарев/РГ
Фото: Михаил Сухарев/РГ

На состоявшемся в Грозном отчетно-выборочном съезде Духовного управления мусульман Чечни был переизбран на второй срок действующий муфтий ЧР Салах Межиев. Об этом сообщил на своей официальной странице "ВКонтакте" глава республики Рамзан Кадыров.

"Салах-Хаджи Межиев обладает глубокими религиозными знаниями, крепкой верой во Всевышнего и большим проповедческим талантом. Его знают и глубоко уважают во всем исламском мире. Муфтий избран в состав самых авторитетных международных мусульманских организаций", - написал Кадыров.

Фото: Елена Яковлева/РГ
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Межиев входит в состав ряда авторитетных международных мусульманских организаций и придерживается жестких взглядов в отношении ваххабизма и экстремизма. Духовный лидер Чечни активно занимается просветительской работой: по его мнению, радикальные течения в исламе возникают из-за необразованности и неверного толкования священных книг.

"Даже некоторые духовные деятели в России осуждают нас, когда мы жестко реагируем на проявления экстремизма. Но мы и будем так делать, почему нет? Они просто не видели того, что видели мы. Когда играем с этими течениями, допускаем их, они внедряют свою литературу, своих людей в образовательную сферу, делают сайты и там понемногу начинают сеять свои взгляды", - сказал Салах Межиев в своем интервью "Российской газете".

Справка "РГ"

Салах Межиев родился 10 января 1997 года в пригороде грозного - поселке Мичурино. Получил домашнее религиозное образование. В 90-х годах прошлого века преподавал в медресе в родном поселке, после чего был избран ректором учебного заведения. В начале двухтысячных стал советником муфтия, затем заместителем. С 2014 года занимает пост муфтия Чеченской Республики.

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