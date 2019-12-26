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26.12.2019 13:44
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Президент назначил нового прокурора Ставропольского края

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Прокуратура Ставропольского края Фото: Прокуратура Ставропольского края
Фото: Прокуратура Ставропольского края

Президент России Владимир Путин назначил нового прокурора Ставропольского края. Согласно указу главы РФ эту должность занял Александр Лоренц, сообщается на официальном портале правовой информации.

Срок назначения советника юстиции третьего класса Александра Лоренца составит пять лет. Ранее он работал заместителем прокурора Омской области. Всего же в органах прокуратуры он четверть века и является почетным работником прокуратуры, награжден нагрудным знаком "За безупречную службу". В середине октября 2019 года депутаты думы Ставрополья единогласно одобрили его назначение на должность прокурора края.

Путин: Людям важен результат, а не принятые законы

Ранее этот пост с 2016 года занимал Анатолий Богданчиков. Этим же указом президент назначил его на аналогичную должность в Республику Алтай. Также кадровые перестановки коснулись надзорных ведомств и в других регионах. Так, прокурором Северной Осетии назначен Александр Морозов, Томской области - Александр Семенов, Воронежской - Александр Гулягин.

Кроме того, президент освободил от должностей нескольких высокопоставленных представителей МВД, СК, ФСИН и МЧС, среди них - пять генералов. В их числе начальник УВД на Московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко, начальник управления кадров ФСИН полковник внутренней службы Александр Пирогов, прокурор Омской области Анастас Спиридонов, замглавы ГУ криминалистики Следственного комитета - руководитель управления организации экспертно-криминалистической деятельности генерал-майор юстиции Сергей Рябов.

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