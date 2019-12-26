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26.12.2019 14:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге мать осудили за то, что ее сын умер от голода

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге Кировский районный суд вынес приговор женщине, которая отдала своего сына няне, но та не смотрела за ребенком, и годовалый мальчик умер от голода.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, мать приговорена к двум годам исправительных работ. Десять процентов от ее заработка будет передано в доход государства.

Само дело слушалось в закрытом режиме.

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Ребенок умер в январе прошлого года при очень странных обстоятельствах. Ребенка нашли у няни, эта женщина, с большой вероятностью, вела асоциальный образ жизни, и у следователей были большие сомнения в том, что она хоть как-то следила за ребенком. Мать ребенка тоже не вписывается в образ идеальной родительницы, в отношении старших детей ее лишали прав.

Сам мальчик появился на свет с серьезным недовесом, и педиатр в тот единственный раз, когда осматривал ребенка, велел матери усиленно кормить младенца. Но эта рекомендация не была соблюдена. Ребенок скончался от кахексии, или истощения.

В данном деле больше всего вопросов к няне ребенка. Но она умерла в отделе полиции и не успела озвучить свою версию событий.

В релизе пресс-службы судов указано, что мать имела косвенный умысел на убийство ребенка, безучастно к нему относилась, знала, что сын голодает и что няня не в состоянии за ним ухаживать. Женщину судили за неисполнение родительских обязанностей и причинение смерти по неосторожности.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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