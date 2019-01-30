В Петербурге арестовали женщину за доведение сына до голодной смерти

Кировский районный суд Санкт-Петербурга избрал меру пресечения женщине, которую подозревают в том, что она заморила голодом своего годовалого сына.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, ближайшие два месяца женщина проведет под арестом.

Осведомленный источник сообщил "РГ", что на судебном заседании женщина никак не объяснила случившееся и отметила лишь, что не желала своему сыну смерти.

Напомним, 28 ноября в квартире на улице Кронштадтской Кировского района Петербурга полицейские обнаружили тело годовалого ребенка. Мальчик умер от истощения. Установлено, что длительное время ребенок не получал никакой пищи.

Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело по статье "Убийство", городская прокуратура начала проверку районных учреждений соцзащиты, здравоохранения и органов опеки и попечительства. Стали разбираться в ситуации и в аппарате уполномоченного по правам ребенка по Санкт-Петербургу.

Установлено следующее: у женщины есть двое сыновей, одному 10 лет, другому - 14, в отношении старшего она лишена родительских прав. Младшего ребенка в последний раз она относила в детскую поликлинику осенью 2017 года, сразу после рождения мальчика. Затем женщина сообщила, что вскоре переедет, и больше ребенок у педиатра не наблюдался.

Тогда же, осенью 2017 года, в квартиру женщины в последний раз приходили представители органов опеки и попечительства. Они не нашли в квартире признаков неблагополучия.

Сама женщина нигде не работала, злоупотребляла алкоголем, часто уходила из дома. За ребенком она часто просила присмотреть свою приятельницу, которая, к слову, тоже выпивала.

Когда полицейские обнаружили тело ребенка и увезли эту приятельницу на допрос, она не смогла дать показаний, поскольку была пьяна. Узнать у нее подробности произошедшего стражи порядка так и не смогли: женщина скончалась в отделе полиции.

Сейчас Следственный комитет разбирается во всех обстоятельствах случившегося.