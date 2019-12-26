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26.12.2019 13:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Танкиста Черноморского флота наградили путевкой за спасение ребенка

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Фото: Минобороны России Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

Сержант армейского корпуса Черноморского флота Михаил Аверин, который до приезда пожарных вынес ребенка из горящей квартиры, удостоен звания "Человек года". Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Фото: Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
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В частности, военнослужащий получил приз в главной номинации. В пресс-службе напомнили, что 8 августа Аверин, завидев сполохи огня на втором этаже жилого многоквартирного дома, проник внутрь полыхавшей квартиры, откуда вынес маленького ребенка.

- На тот момент он находился дома один, - уточнили на Черноморском флоте.

Командиру танка соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ также вручили путевку на отдых в новогодние праздники всей семьей в одном из лучших крымских отелей.

В этом году участниками конкурса, который ежегодно проводится в Симферопольском районе, стали 150 кандидатов. Премия "Человек года" вручается выдающимся жителям района, что внесли вклад в его развитие.

Происшествия ЧП Пожары Общество Семья и дети Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Крым Правительство Минобороны Военно-морской флот ЮФО Республика Крым

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