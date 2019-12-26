Танкиста Черноморского флота наградили путевкой за спасение ребенка

Сержант армейского корпуса Черноморского флота Михаил Аверин, который до приезда пожарных вынес ребенка из горящей квартиры, удостоен звания "Человек года". Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

В частности, военнослужащий получил приз в главной номинации. В пресс-службе напомнили, что 8 августа Аверин, завидев сполохи огня на втором этаже жилого многоквартирного дома, проник внутрь полыхавшей квартиры, откуда вынес маленького ребенка.

- На тот момент он находился дома один, - уточнили на Черноморском флоте.

Командиру танка соединения береговой обороны армейского корпуса ЧФ также вручили путевку на отдых в новогодние праздники всей семьей в одном из лучших крымских отелей.

В этом году участниками конкурса, который ежегодно проводится в Симферопольском районе, стали 150 кандидатов. Премия "Человек года" вручается выдающимся жителям района, что внесли вклад в его развитие.