Напавшего на учительницу школьника заподозрили в покушении на убийство

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по подозрению в покушении на убийство в отношении 15-летнего школьника, который накануне напал на учительницу, сообщили "РГ" в ведомстве.

Инцидент произошел около 8 утра в среду рядом со школой №24, где учится мальчик. Известно, что ребенок ударил педагога молотком.

- Находясь у дома по улице Севастопольской в городе Екатеринбурге, из личной неприязни причинил преподавателю одной из школ телесные повреждения, однако женщина смогла оказать подростку активное сопротивление, что и спасло ей жизнь, в настоящее время жизни и здоровью пострадавшей ничто не угрожает, - прокомментировали в СУ СКР по Свердловской области.

Пострадавшая - учитель русского языка и литературы Марина Загородная. В Управлении здравоохранения город сообщили, что после происшествия ее осмотрел нейрохирург горбольницы №36. Показаний для госпитализации не было, поэтому женщину отпустили домой в тот же день.

Что стало причиной агрессии со стороны подростка, пока неясно: сотрудники СК выясняют все обстоятельства происшествия, допрашивают участников и свидетелей конфликта, собирают доказательства и материалы в отношении семьи мальчика.

Проверку по факту случившегося проводит также и прокуратура Кировского района Екатеринбурга.

- Ребенок воспитывался в благополучной семье, с мамой и бабушкой, в поле зрения правоохранительных органов никогда не попадал, на учете в ПДН не состоял, - сообщила представитель регионального надзорного ведомства Марина Канатова.