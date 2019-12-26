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26.12.2019 09:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Зауралье задержали бывшего замглавы района за хищение 18 миллионов

Текст: Валентина Пичурина

По подозрению в мошенничестве в особо крупном размере задержаны бывший заместитель главы Шадринского района, а также бывшие директор и начальник производственно-технического отдела подрядной организации, сообщили в пресс-службе Следственного управления по Курганской области.

Экс-чиновника и предпринимателей обвиняют в хищении более 18 миллионов рублей, выделенных по муниципальным контрактам для комплексного обустройства площадки под компактную жилищную застройку в селе Мальцево и сети водоснабжения в селе Верхозино Шадринского района. По версии следствия, заказчики и подрядчики изготовили, подписали и оплатили фиктивные акты выполненных работ, похитив таким образом с августа 2016 по июнь 2019 годов бюджетные деньги.

Фото: Пресс-служба администрации Челябинска
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Точно такую же аферу, по данным следствия, подрядчики в сговоре с чиновниками провернули ранее (с июня 2015 по апрель 2017 годов) в другом районе - селе Кетово. Там похищено из бюджета 15 миллионов, предназначенных для строительства водопровода. Все объекты в Шадринском и Кетовском районах были предусмотрены в федеральной целевой программе "Устойчивое развитие сельских территорий".

Следователи вместе с оперативниками регионального Управления ФСБ провели более 20 обысков в Кургане, Шадринском и Кетовском районах, в том числе по месту жительства фигурантов и их родственников, в офисах нескольких коммерческих организаций.

Напомним, в сентябре за недостроенный водопровод арестовали бывшего главу Кетовского района. Ему также ставят в вину подписание фиктивного акта выполненных работ.

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