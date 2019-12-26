Популярный способ ухода от ответственности за нарушение правил больше не сработает. Новые правила регистрации автомобилей, утвержденные правительством, запрещают регистрировать автомобили на детей, которым не исполнилось 16 лет.

Ставить машину на учет в ГИБДД и получать знаки, а также номера с нового года будем по новым правилам. Фото: Сергей Михеев

Этот документ вступит в силу с 1 января. С этой даты довольно многое изменится в жизни автомобилистов. Ведь регистрация транспорта будет регулироваться уже не постановлениями правительства и приказами МВД, а целым законом о регистрации.

Выписать штраф на несовершеннолетнего нельзя. Теперь поставить машину можно будет только на того, кто достиг 16 лет

Правила регистрации, утвержденные правительством, - один из подзаконных актов. Но акт очень важный, потому что устанавливает порядок действий при регистрации. На его основании разработан административный регламент по регистрации, по которому будут работать все подразделения ГИБДД. Он пока еще не утвержден минюстом, но ждет этого утверждения с минуты на минуту.

Итак, вернемся к детям. Напомним, что до сих пор было очень популярным регистрировать машину на несовершеннолетнего ребенка. Делалось это в том числе и для того, чтобы сэкономить на штрафах. Ведь по закону несовершеннолетнего нельзя привлечь к административной ответственности. А большинство нарушений выявляется с помощью камер фотовидеофиксации.

В этом случае постановление оформляется на собственника машины: того, на кого автомобиль зарегистрирован в ГИБДД. Но оформить постановление на несовершеннолетнего нельзя. И такие штрафы отправлялись в корзину.

Согласно новым правилам, зарегистрировать машину в ГИБДД можно только на того, кто уже достиг 16 лет. Это не означает, что детей ущемили в праве на собственность. Ведь свидетельство о регистрации такого права не устанавливает. Ребенок может быть собственником машины. Но зарегистрировать машину на него в ГИБДД не получится.

Чтобы поставить машину на учет и получить номера, ее придется регистрировать на родителя или опекуна. Также зачастую, если машина в совместной собственности, ее ставили на учет сразу на всех в семье. Кому в такой ситуации выписывать штраф? Одному или всем сразу? Новые правила решили и эту проблему. Теперь регистрировать автомобиль можно будет только на одного из собственников.

Новые правила регистрации разделили понятия государственных регистрационных знаков и государственных регистрационных номеров. Номера присваивает ГИБДД. Это набор букв и цифр с кодом региона. А знаки выдает как ГИБДД, так и организация-изготовитель. Это металлическая пластина, на которую буквы и цифры с кодом региона нанесены.

Новые правила сохраняют принцип экстерриториальности регистрации автомобилей. То есть машину вы может поставить на учет в любом регистрационном подразделении ГИБДД любого региона. Но есть одно условие.

Если вы ставите машину на учет в регионе, где вы зарегистрированы, вы можете выбирать. Заплатить госпошлину 2850 рублей и получить в ГИБДД и документы, и знаки, которые повесите на машину, или заплатить госпошлину 850 рублей, получить в ГИБДД документы, а знаки изготовить в специальной организации на основании полученных документов. Последнее будет выгоднее и удобнее тем, кто приобрел автомобиль американского или японского производства, не предназначенный для европейского рынка. У них штатные места для наших знаков не подходят. А на основании документов организация изготовит им знак соответствующих форм и размеров.

А у тех, кто ставит на учет машину не в том регионе, где он зарегистрирован, не будет возможности получить знак в подразделении ГИБДД. Там им только выдадут документы с присвоенным номером. Знак потребуется изготавливать самостоятельно. Связано это с тем, что номер будет присваиваться с кодом того региона, в котором собственник зарегистрирован. А региональные подразделения не могут предсказать, сколько к ним приедет собственников из других регионов, чтобы поставить свои машины на учет. Соответственно не могут заказать и нужное количество знаков с соответствующими кодами регионов. Зато могут воспользоваться реестром номеров того региона, из которого к ним приехал автомобилист.

Еще одна новация - это требование паспорта собственника автомобиля. Напомним, что машину можно поставить на учет по доверенности. Доверенность может быть в простой рукописной форме. Так вот с 1 января, если доверенное лицо ставит машину на учет или снимает с учета по доверенности, не заверенной нотариусом, от него потребуется еще паспорт собственника. Таким образом ГИБДД страхует себя, а также собственников машин от неправомерных действий. Например, кто-то угнал машину с документами, написал от руки на себя доверенность и быстро переоформил машину на другого человека. И взятки гладки. Теперь такой фокус не пройдет.

Также правила расписывают порядок, в соответствии с которым за собственника автомобиля поставить на учет его новый автомобиль может дилер, который эту машину продал. Правда, этот дилер должен быть занесен в реестр специальных организаций, который ведет МВД, и иметь подготовленных специалистов.