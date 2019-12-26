Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах - без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Госавтоинспекция создаст специализированный реестр автодилеров, имеющих право регистрировать новые авто. Результаты осмотра машины салоны будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Затем будет приниматься решение о допуске автомобиля к движению.

Кроме того, документ определяет, что государственный регистрационный номер автомобиля присваивается в соответствии с кодом региона места регистрации владельца машины. Так, у автовладельца со столичной регистрацией должен быть исключительно московский номер.

Документ вступает в силу с 1 января следующего года.

Как отмечается на сайте правительства, новые правила государственной регистрации автомобилей призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.