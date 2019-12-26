Самые известные роли Галины Волчек

В память об актрисе "РГ" вспоминает 3 самых ярких эпизодических роли Волчек в кино.

Варвара Никитична / "Осенний марафон"

В грустной комедии Георгия Данелии "Осенний марафон" есть такой омерзительный, но забавный персонаж - Варвара, которую сыграла Галина Волчек. И сыграла преотлично.

Ее роль, можно назвать скорее эпизодической, но невероятно колоритной деталью всего фильма. Волчек перевоплотилась в бездарную переводчицу, которая не только использует Андрея Бузыкина (Олег Басилашвили) в своих целях, но, помимо всего, ещё и вмешивается в его личную жизнь.

Покупательница магнитофона / "Берегись автомобиля"

Галина Волчек исполнила эпизодическую роль в фильме Эльдара Рязанова "Берегись автомобиля". Однако талант актрисы сделал ее королем этого эпизода, в котором снялся и Андрей Миронов. Фразы героини Волчек разлетелись на цитаты: "Нет, спасибо, отечественный не подойдет" или "50? Ну, возьмите себя в руки!"

Регана / "Король Лир"

В последней картине Григория Козинцева, вышедшей на экраны в 1970 году, Галина Волчек сыграла одну из старших дочерей короля - Регану, которая льстит, дабы получить в наследство большую долю от королевства. А когда полцарства уже в ее руках, выгоняет старого Лира (Юри Ярвет). Что ж сказать, не нов сюжет шекспировской трагедии!