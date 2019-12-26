Toyota сняла с производства легендарный седан

Компания Toyota выпустила последний седан Mark X. Торжественные проводы модели прошли на заводе Мотомаси в Тойота Сити, где начиная с 1968 года писалась история девяти поколений Mark II и двух последующих Mark X.

Первая Corona Mark II была выпущена как самая дорогая и укомплектованная Toyota для дилерской сети среднего ценового сегмента Toyopet. На протяжении 51 года Corona Mark II, в последствии Mark II и в двух последних инкарнациях Mark X, имела различные варианты кузовов - универсал, купе, пикап и даже фургон, но базовым всегда оставался седан, а компоновка классической - задний привод (в некоторых поколениях также полный), продольно расположенный мотор.

Модель сразу снискала популярность в Японии, а в конце 1980-х в период максимального раздувания экономического "пузыря", эпоху суперпотребления, стала абсолютным лидером рынка. С 1976 года берет начало экспортная глава истории модели, под именем Cressida охватившая весь мир. Mark II стала родоначальницей собственной линейки: в 1977 году вышла ее спортивная модификация Chaser, в 1980 комфортабельная Cresta.

В 1990-е годы в этом сегменте окончательно утвердились седаны с передним приводом и на экспортных рынках Mark II / Cressida сменили Camry и Avalon.

Вышедшая в 2004 году Toyota Mark X позиционировалась как заднеприводная альтернатива Camry, оснащалась только двигателями V6 и предлагала в качестве опции полный привод. За пределами Японии она продавалась только в Китае. В 2009 году перенесла смену поколения, завершив в этом виде свою историю.

За 51 год Toyota выпустила 6 881 500 Mark II и Mark X, половина из этого тиража выпущена заводом Мотомаси. Дальше здесь будут собирать седаны Crown и Lexus GS, водородный электромобиль Mirai и купе Lexus LC.