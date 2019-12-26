У домашних животных могут появиться "паспорта"

До конца года правительство может внести в Государственную Думу новую редакцию поправок к закону о ветеринарии, где определится порядок регистрации домашних животных - кошек, собак, различных грызунов и других питомцев.

Эти поправки разрабатывает минсельхоз. Он уже направил их в правительство. Об этом "Российской газете" рассказал председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

Сегодня, по его словам, регистрируются все сельхозживотные - коровы, свиньи, куры и так далее. "Их минсельхоз и Россельхознадзор знают наперечет. Даже пчел - улья регистрируют. А собак и кошек никто не учитывает. Считаем такое положение вещей неправильным и всячески инициируем процесс включения в регистрацию домашних, а также безнадзорных животных", - поясняет Бурматов.

Что это будет означать на практике? То, что все домашние и безнадзорные животные будут включены в специальный реестр, оператором которого выступит Россельхознадзор.

"Позиция комитета следующая: сама регистрация должна быть бесплатной. И возможность зарегистрировать животного должна быть рядом с домом, чтобы не возить питомца в другой населенный пункт для того, чтобы поставить на учет. На первых порах все должно быть на условиях добровольности. Предлагаем установить длительный переходный период - 5-7 лет на то, чтобы у людей была возможность спокойно все решить, чтобы не оказалось выброшенных животных", - объясняет депутат.

А вот способ маркировки выбирает сам хозяин. Бирка, например, стоит 300 рублей, чип дороже. А штрих-код вообще могут при регистрации бесплатно выдать. "Главное - чтобы не брали деньги за саму регистрацию", - подчеркивает Владимир Бурматов.

Он напоминает, что, по экспертным оценкам, сегодня у более половины россиян есть домашние питомцы. И теряют они их, к сожалению, чаще, чем кошельки или мобильные телефоны. Когда у питомца появится "паспорт", его легко будет идентифицировать и вернуть владельцу. Как правило, больше всего информации содержит чип. Он вживляется под кожу животного и содержит информацию о прививках, возрасте животного, породе, данные о владельце. Чип легко могут считать в любой ветлечебнице или в приюте для животных.