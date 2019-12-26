В прокуратурах Минска и Минской области сменились руководители

Ротацию кадров, которую еще в начале текущего дня осуществил белорусский лидер, продолжил в четверг и генеральный прокурор Александр Конюк, сообщается на сайте Генпрокуратуры Беларуси. Согласно полученной информации, руководитель надзорного органа страны провел перестановки в руководстве прокуратур столицы страны и Минской области.

"Генеральный прокурор Александр Конюк подписал приказ, в соответствии с которым государственный советник юстиции 3 класса Олег Лаврухин назначен на должность прокурора города Минска, государственный советник юстиции 3 класса Сергей Хмарук - прокурора Минской области", - говорится в сообщении.

Стало известно, что новый лидер столичного надзорного ведомства работает в его структурах уже почти 28 лет. Последние семь лет он возглавлял прокуратуру Минской области. А Сергей Хмарук ранее руководил прокуратурой столицы, а начинал трудовую деятельность 35 лет назад стажером прокуратуры одного из районов Витебска.

Представляя назначенных руководителей коллективу генпрокуратуры, Александр Конюк подчеркнул, что смена кадров является действенным механизмом повышения эффективности службы. Оба прокурора "имеют большой опыт практической работы в разных регионах страны и не только на руководящих должностях. Службу свою начинали с районного звена, что особо значимо для поддержания правопорядка и законности на местах", - приводит агентство слова Конюка.