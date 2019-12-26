В Вене начались переговоры по газу между Россией и Украиной

В столице Австрии продолжились переговоры по транзиту газа между Россией и Украиной, передает РИА Новости.

По словам главы Минэнерго России Александра Новака, на этих выходных он надеется определиться со всеми тонкостями.

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко не исключил, что на встрече в Вене будут согласованы все условия по газу. Сам же документ украинская сторона надеется подписать 27 декабря.

До этого в Минске уже шли обсуждения по этой теме, где был подписан протокол о сотрудничестве. Согласно протоколу, поставки газа в будущем году составят 60 миллиардов кубометров, а в 2021-2024 годах примерно по 40 миллиардов кубометров.