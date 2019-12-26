Видео: лихо гонявший по болоту внедорожник утонул в яме

"Не зная броду - не суйся в воду", сказали бы опытные водители владельцу внедорожника на этом видео. А еще - про "не буди лихо", про "семь раз отмерь" и про "не говори "гоп", пока не перепрыгнешь". Отечественный фольклор, как никакой другой, богат на поучения для тех, кто уже наступил на свои грабли и теперь озадаченно потирает растущую на лбу шишку.

Впрочем, все эти слова - зря. Поздно уже. Наш внедорожник вместе с лихачом-водителем уже окунулся с головой в холодную декабрьскую грязь и только там, в яме, притих, понимая всю силу народной мудрости.

А начиналось всё красиво. Рев двигателя победно разносился над унылыми серыми болотами, в лицо дул бодрящий холодный ветер, брызги грязи разлетались красивым веером, а колеса легко месили мутную жижу. Но один неосторожный поворот руля - и вуаля!