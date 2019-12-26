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26.12.2019 22:07
Рубрика: Культура

Володин отметил вклад Волчек в сохранение театральных традиций

Текст: Татьяна Замахина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с уходом из жизни Галины Волчек.

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Самые известные роли Галины Волчек

Худрук театра "Современник" Галина Волчек умерла в московской клинике в четверг на 87-м году жизни.

- Галина Борисовна была талантливым режиссером и замечательным педагогом, - отметил Вячеслав Володин, которого цитирует пресс-служба ГД. - Она пользовалась заслуженным авторитетом не только в нашей стране, но и за рубежом.

Глава нижней палаты уверен, что ее постановки и игра на сцене театра "Современник" вошли в историю искусства.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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- Галина Борисовна отличалась высокой работоспособностью и энергичностью, - считает Володин. - За свою многолетнюю деятельность она внесла значительный вклад в сохранение традиций отечественного театра.

- Наше поколение еще застало ее на сцене, - поделилась, в свою очередь, глава комитета ГД по культуре Елена Ямпольская. - Волчек, безусловно, великолепная характерная актриса, но главное - мы видели ее лучшие режиссерские работы. Спектакли, искренние настолько, словно она выворачивала наизнанку собственную душу.

Парламентарий считает, что "Галина Борисовна не боялась признаваться в своих слабостях". "Потому что была уникально сильной", - добавила Ямпольская.

Матвиенко выразила соболезнования в связи со смертью Волчек
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