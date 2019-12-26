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26.12.2019 06:38
Рубрика: В мире

WP: В США готовят тактику информационной войны с Россией

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Американское киберкомандование начало разработку тактики информационной войны против России. США надеются дать отпор в случае вмешательства РФ в американские выборы 2020 года.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Вашингтон собирается заполучить доступ к конфиденциальной информации о представителях российской политической и экономической элиты и использовать ее в случае влияния на предстоящее голосование, пишет Washington Post со ссылкой на американских чиновников. Речь идет о руководстве российских спецслужб, военных, представителей крупного бизнеса. Между тем, по информации издания, операция не затронет президента РФ Владимира Путина, так как такой шаг "был бы слишком провокационным".

Кибервойска намерены рассылать сообщения, демонстрирующие наличие у американцев доступа к определенной системе или учетной записи с персональной информацией, которая может нанести ущерб определенным лицам.

Ранее президент РФ Владимир Путин пошутил на тему якобы вмешательства России в выборы США. Отвечая на вопрос, пытается ли Москва вмешиваться в американские выборы, он отшутился, сказав, что РФ "обязательно это сделает".

В Кремле же уже отмечали, что гипотетически кибервойна между США и Россией возможна. "Мы неоднократно говорили, что наши стратегические жизненно важные области экономики подвергались и подвергаются кибератакам из-за рубежа", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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