Аэропорт Алматы приостановил работу после падения самолета

В Казахстане разбился самолет, на борту которого находилось 100 человек. Авиакатастрофа произошла с самолетом Fokker-100 авиакомпании Bek Air в районе поселка Кызыл Ту в Алматинской области. По предварительным данным, на его борту находилось 95 пассажиров и пять членов экипажа. Пока сообщается о семи погибших.

Самолет выполнял рейс из Алматы в столицу страны Нур-Султан в пятницу в 07.05 рейсом Z92100. Как сообщает издание informburo.kz, воздушное судно пропало с радаров во время набора высоты. В 8.56 Комитет гражданской авиации Казахстана сообщил, что самолет потерял высоту при взлете и пробил бетонное ограждение. В результате возникло столкновение воздушного судна с двухэтажным строением. Возгорания не произошло, ведется эвакуация пассажиров и экипажа.

На место происшествия выехала группа следователей и авиационный транспортный прокурор Алматы. Рейсы из данного аэропорта временно остановлены.