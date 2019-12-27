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27.12.2019 08:00
Рубрика: Спорт

Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату

Текст: Максим Домчев
Боец ММА Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Боец ММА Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Боец ММА Александр Емельяненко. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слова своего старшего брата Федора, титулованного бойца смешанных единоборств.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Александр Емельяненко согласился на бой с Рамзаном Кадыровым

В четверг в интервью изданию Sport24 Федор Емельяненко признался, что для него брат Александр "мертв", но он молится за то, чтобы тот снова стал живым. Также старший брат назвал условия, при которых будет готов помириться с младшим. Для этого Александру придется извиниться перед всеми обиженными им людьми.

Слова своего брата Александр прокомментировал изданию "Спорт-Экспресс". "Мертв? Пусть поставит свечку за усопшего Александра. Вот мой ответ ему. Пусть пойдет и поставит свечку за упокой брата своего, которого он похоронил живым", - сказал он.

Братья Емельяненко перестали общаться в 2014 году после того, как против Александра было заведено дело об изнасиловании.

Спорт Виды спорта Единоборства и силовые виды Персона: Федор Емельяненко

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