Александр Емельяненко посоветовал брату забыть его

Боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко вновь обратился к своему брату Федору Емельяненко.

Все началось с того, что Федор в недавнем интервью признался: Александр для него скорее "мертв, чем жив". В ответ младший из братьев Емельяненко посоветовал Федору "поставить свечку за усопшего Александра".

Ну а сегодня на своей странице в Instagram Александр снова обратился к Федору. "Вообще хочу сказать тебе, Федот: рот свой закрой, забудь меня. Меня для тебя после твоих слов уже не существует. И я, и мама, старшая сестра, младший брат - все мы прекрасно знаем, какой ты есть на самом деле", - такую запись оставил Александр.

Добавим, что братья Емельяненко не общаются с 2014 года.