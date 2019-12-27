Бывший ведущий Top Gear сравнил туалеты на заводах Toyota и Lada

Известный британский телеведущий Джеймс Мэй с только англичанам присущей иронией в интервью Youtube-каналу Joe противопоставил по качеству и надежности автомобили Toyota с "ЗИЛом" и Lada, основываясь на впечатлениях от посещения… туалетов на заводах, где их производят.

Бывший ведущий популярного шоу Top Gear прибегнул к выведенной им опытным путем формуле - "приятные уборные - высокая культура производства": "Если вы посетите, скажем, завод Toyota и зайдете в уборную, вы увидите, почему Toyota такие надежные и хорошо сделанные".

Джеймс Мэй зарекомендовал себя большим ценителем современной японской культуры, особенно он выделяет японские стульчаки: "Посещение туалета в Японии - один из самых волнительных опытов доступных человеку. В процессе использования сиденье проигрывает музыку, имеет подогрев с регулировкой температуры и фонтан теплой воды для омовения. И даже делает анализ вашего стула и может порекомендовать, к примеру, пить меньше саке или есть больше лапши".

Противоположные впечатления у Джеймса от посещения заводов "ЗИЛ" и АвтоВАЗ в России: "Сортиры там просто омерзительные, и, как итог, их машины не особенно качественные и надежные".

Поделился Джеймс и своими критериями оценки уровня национальной культуры: "Вещи, по которым вы судите о нации, - национальная авиакомпания и сортиры".

Невозможно спорить, что кадровая политика предприятия имеет прямую связь с качеством продукции. Но надо отдать должное и тонкой иронии, широкой эрудиции, неизменному чувству такта и несомненному таланту литератора Джеймса Мэя, блестяще сочетающего традиционные добродетели своей национальной культуры.