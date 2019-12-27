Цены на автомобили Renault поднимутся с 1 января

Автоконцерн Renault поднимет розничные цены на все модели своих автомобилей, произведенных в 2020 году, передает ТАСС.

"Мы подтверждаем небольшое увеличение цен, около 2%, на авто 2020 года, - говорится в заявлении компании. - Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также общей макроэкономической ситуацией. Как обычно, повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности".

По предварительным оценкам цены вырастут в среднем на 2,4%.

Отмечается, что подорожание коснется только автомобилей, выпущенных после Нового года, произведенные ранее машины будут продаваться по прежней цене.