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27.12.2019 23:27
Рубрика: Легковые авто

Цены на автомобили Renault поднимутся с 1 января

Фото: Михаил Азнавуров Фото: Михаил Азнавуров
Фото: Михаил Азнавуров

Автоконцерн Renault поднимет розничные цены на все модели своих автомобилей, произведенных в 2020 году, передает ТАСС.

Фото: Андрей Полухин / РГ
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Фото: Пресс-служба Hyundai.
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"Мы подтверждаем небольшое увеличение цен, около 2%, на авто 2020 года, - говорится в заявлении компании. - Повышение связано с небольшим изменением в оборудовании (например, установка "ЭРА-ГЛОНАСС"), а также общей макроэкономической ситуацией. Как обычно, повышение минимальное для сохранения максимальной конкурентоспособности".

По предварительным оценкам цены вырастут в среднем на 2,4%.

Отмечается, что подорожание коснется только автомобилей, выпущенных после Нового года, произведенные ранее машины будут продаваться по прежней цене.

#авто #Renault