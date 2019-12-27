Число жертв падения самолета в Алматы достигло 14

Жертвами крушения самолета Bek Air в Алматы стали 14 человек. Ранее сообщалось о семи погибших в результате авиакатастрофы.

Еще 35 человек получили ранения, в том числе дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД Казахстана.

Генеральное консульство РФ в Алматы в настоящее время выясняет, находились ли россияне на борту потерпевшего крушение воздушного судна.

Напомним, в Казахстане рухнул самолет Fokker-100, на борту которого было сто человек. Инцидент произошел возле поселка Кызыл Ту в Алматинской области. Рейс следовал из Алматы в столицу страны Нур-Султан.