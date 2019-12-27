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26.12.2019 19:58
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

"Мы не напрасно жили, не напрасно сражались"

Президента Академии военных наук Махмута Гареева похоронят на военном мемориальном кладбище в Мытищах
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8052)
Завтра на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах с воинскими почестями похоронят выдающегося военачальника, президента Академии военных наук, доктора военных и исторических наук, ветерана Великой Отечественной войны генерала армии Махмута Ахметовича Гареева.
Генерал армии Махмут Ахметович Гареев был не только военачальником, но и автором более 250 научных и публицистических трудов. Он многие годы активно боролся с фальсификацией истории. Фото: Сергей Куксин Генерал армии Махмут Ахметович Гареев был не только военачальником, но и автором более 250 научных и публицистических трудов. Он многие годы активно боролся с фальсификацией истории. Фото: Сергей Куксин
Генерал армии Махмут Ахметович Гареев был не только военачальником, но и автором более 250 научных и публицистических трудов. Он многие годы активно боролся с фальсификацией истории. Фото: Сергей Куксин

Он скончался в минувшую среду на 97-м году жизни. Соболезнования родным и близким Гареева выразили премьер-министр Дмитрий Медведев, министр обороны Сергей Шойгу, президент Татарстана Рустам Минниханов, известные политики, чиновники и военные.

С этим человеком я познакомился в середине 90-х годов прошлого века, когда служил в газете минобороны "Красная звезда". После увольнения из армии не раз пересекался с Махмутом Ахметовичем на различных конференциях и совещаниях. Всегда поражался его интеллигентности, не по возрасту цепкой памяти, энергичности и полному отсутствию какой-либо надменности. Он был очень простым в общении, хотя за острым словом в карман не лез.

В июле прошлого года, когда Гарееву исполнилось 95 лет, он нашел возможность встретиться и поговорить с журналистами. В минобороны пришел, как обычно, в генеральской форме - штатскую одежду Махмут Ахметович явно не жаловал, во всяком случае, в "гражданке" я его никогда не видел.

Больше часа заслуженный ветеран, ученый и военачальник рассказывал о своей непростой судьбе. А поделиться участнику шести войн и вооруженных конфликтов, бывшему заместителю начальника Генерального штаба, лауреату Государственной премии им. Г.К. Жукова было чем...

Махмут Ахметович Гареев как-то признался: если бы ему в 1941 или 1942 году сказали, что он доживет до 90 лет, рассмеялся бы в ответ

Начнем вот с какого события. В начале мая 2018-го президент РФ наградил фронтовика орденом Александра Невского. В указе главы государства говорилось, что высокой награды он удостоен "за заслуги в укреплении обороноспособности страны и многолетнюю добросовестную работу". В беседе с Гареевым выяснилось, что далеко не все знакомые и сослуживцы в курсе, что этой награды он удостоился во второй раз.

Первый орден, советского образца, Махмут Ахметович получил сразу после Великой Отечественной, будучи еще совсем молодым человеком, но уже майором и по должности офицером оперативного отдела штаба армии.

Как получилось, что награда, которую главным образом вручали генералам за успешные боевые операции, досталась 22-летнему парню, да еще с формулировкой "За личную храбрость"? Этот вопрос я тогда задал самому Гарееву.

- Хочу вас поправить. По статуту того, еще советского ордена им могли наградить не только генерала, но и офицера помладше чином, до командира батальона включительно.

А вот насчет формулировки вы правы - его действительно давали за личную храбрость, - уточнил Махмут Ахметович. - Со мной такая история произошла. Весной 1945 года, когда воевал под Кенигсбергом, внезапно получил назначение на Дальний Восток. День Победы встретил по пути, в эшелоне. А когда прибыл на место, в качестве офицера оперативного отдела штаба 5-й армии 1-го Дальневосточного фронта включился в подготовку Маньчжурской стратегической наступательной операции.

Гареев вспоминал, что на одном из ее этапов на стыке маньчжурско-корейской границы попала в окружение 84-я кавалерийская дивизия генерала Дедеуглы. Это случилось к северо-востоку от китайского города Ненани. Противник отрезал все коммуникации, и наши бойцы оказались в очень трудном положении.

- Мне дали батальон, снабдили фуражом и медикаментами, поставили задачу - организовать прорыв дивизии, - рассказывал ветеран. - Я действовал не как помощник начальника оперативного отдела штаба армии, а как комбат. Задачу удалось выполнить, это было расценено как проявление храбрости. Наградили орденом Александра Невского.

Между прочим, одних только орденов у Махмута Ахметовича было два десятка. Гареев как-то признался, что, если бы ему в 1941 или 1942 году сказали, что он доживет до 90 лет, рассмеялся бы в ответ.

А тогда, в свои 95, он выглядел достаточно бодрым. Все также ходил на службу в Управление генеральных инспекторов минобороны и руководил любимым детищем - Академией военных наук, у истоков создания которой стоял и которой посвятил почти четверть века большой и многотрудной жизни. О прожитом Махмут Ахметович, судя по всему, никогда не грустил, о сделанном - не жалел. Запомнилась как-то сказанная им фраза: "Мы не напрасно жили, не напрасно сражались".

И вот - его с нами нет. Но осталась память о выдающемся человеке. Остались его книги, его ученики, его любимая Академия. Думаю и надеюсь, что с этим согласится множество знакомых с Махмутом Ахметовичем людей: было бы правильным, чтобы она носила имя Гареева.

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