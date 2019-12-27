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27.12.2019 15:16
Рубрика: Спорт

Глава РУСАДА отправил WADA письмо с несогласием с вынесенными санкциями

Текст: Максим Домчев

В пятницу Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрия Ганус отправил уведомление во Всемирное антидопинговое агентство о несогласии российской стороны с вынесенным 9 декабря наказанием.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
В ОКР поддержали решение РУСАДА не согласиться с санкциями WADA

Тогда на заседании исполкома WADA было принято решение отстранить российский спортсменов на четыре года от выступлений на крупнейших соревнованиях под национальным флагом. Помимо этого России запрещено проводить чемпионаты мира и другие международные соревнования из-за того, что РУСАДА было признано не соответствующим критериям организации.

Позже наблюдательный совет РУСАДА решил рекомендовать учредителям Российского антидопингового агентства не согласиться с вынесенным наказанием. В итоге именно это решение и было принято. РУСАДА нужно было до 30 декабря уведомить WADA о принятом решении.

"Уведомление только что отправлено. В отправленный пакет документов входит письмо-уведомление, которое утверждено советом учредителей, сопроводительное письмо генерального директора РУСАДА, перевод протокола совета учредителей и письмо офицера по этике", - сказал Ганус в интервью ТАСС.

Теперь WADA должно подать соответствующие документы в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, который в итоге и вынесет окончательный вердикт.

Спорт Спортивная жизнь Допинг Спортивные организации WADA

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