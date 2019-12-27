Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив

Правительство Японии отправит в зону Оманского залива эсминец Сил самообороны, а также патрульный самолет. Данное решение было принято в пятницу на заседании кабинета министров. Формально эсминец и самолет направляются с целью "сбора информации и исследований". Однако они будут использоваться для охраны японских судов и направляемых в Японию грузов.

Операция санкционирована сроком на год с возможностью продления. В ней будут участвовать 260 японских военнослужащих, пишет ТАСС, ссылаясь на телеканал NHK. Отмечается, что зона патрулирования ограничена Оманским заливом, северной частью Аравийского моря и Аденским заливом. Операция не затронет Ормузский пролив и Персидский залив.

Планируется, что дозаправки японский эсминец будет осуществлять в оманском порту Салала. Воздушное патрулирование обеспечит противолодочный самолет Р-3С Orion, который находится на военной базе в Джибути и уже задействован в борьбе с пиратством в Аденском заливе.

Тегеран уже уведомил Токио, что данный шаг не будет способствовать миру и безопасности в районе Персидского залива. Япония настаивает, что ее боевой корабль и самолет не будут входить в международную коалицию, которую создают США для контроля над судоходством в этой зоне.

Напомним, ситуация в регионе обострилась в июле, когда силы иранского Корпуса стражей исламской революции задержали в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. После этого Госдепартамент США объявил о создании коалиции с целью обеспечения свободы судоходства в регионе. К ней уже присоединились Великобритания, Бахрейн, Австралия.