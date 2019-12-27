Новости

Найденному в Якутии ископаемому леммингу оказалось 40 тысяч лет 05:08
РПЦ разрешила давать при крещении имена зарубежных святых 05:03
Тест: Самые необычные новости России за 2019 год - правда или вымысел? 05:00
Китай обвинил США в стремлении к военному превосходству в космосе 04:55
Япония направит эсминец и патрульный самолет в Оманский залив 04:10
В Италии суд решил не считать преступлением выращивание марихуаны дома 03:40
Потасовка возникла в парламенте Черногории во время голосования 03:37
Полиция Черногории задержала в Подгорице 20 демонстрантов 03:03
Ракета "Рокот" с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк 02:59
Сирийская армия атаковала позиции террористов на севере Латакии 02:32
Товарный поезд сошел с рельсов в Канаде 02:14
Трамп начал подыскивать замену Помпео на посту госсекретаря США 02:10
ДТП в Алабаме привело к гибели трех 16-летних чирлидерш 01:56
МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2" 01:43
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым 01:43
За неделю 34 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ РФ 00:58
Ливия запросила военную поддержку Турции 00:57
Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3 00:44
В Черногории протестующие заблокировали туристические города 00:40
Покушение на главу района Воронежской области расследуют в аппарате СК РФ 00:10
Ученые: четыре чашки кофе в день препятствуют ожирению 26.12.2019
Названа возможная причина ДТП под Липецком 26.12.2019
В эстонской столице открыт памятник советским воинам-освободителям 26.12.2019
В ООН следят за ситуацией с выдачей США виз дипломатам из РФ 26.12.2019
Посол России в Греции посетил Александра Винника в больнице 26.12.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 04:55
Рубрика: В мире

Китай обвинил США в стремлении к военному превосходству в космосе

Соединенные Штаты под предлогом исходящей от других стран угрозы милитаризируют космическое пространство и планируют достичь полного военного превосходства в этой сфере. С таким заявлением в четверг выступил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

Фото: AP Photo/Jacquelyn Martin
Трамп заявил о наступательном характере космических сил США

По его словам, Вашингтон сформировал космические силы, которые предназначены для достижения абсолютного военного превосходства в космосе и повлекут за собой гонку вооружений в этой сфере, пишет ТАСС. Это представляет серьезную угрозу миру и безопасности в космическом пространстве, глобальной стратегической стабильности, убежден У Цянь. Он также выразил в связи с этим решительный протест.

Он напомнил, что космос является общей собственностью всего человечества. Китай всегда поддерживал использование космического пространства в мирных целях, а также выступал против его милитаризации и гонки вооружений в космосе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о том, что Китай выражает обеспокоенность и решительно выступает против стратегии доминирования США в космическом пространстве.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год. Глава Белого дома сообщил, что новое подразделение, в которое войдут 200 человек, возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. Известно, что в рамках подписанного бюджета Космическим силам будет выделено 40 миллионов долларов.

В мире Восточная Азия Китай В мире США Общество Космос

Главное сегодня

Ракета "Рокот" с аппаратами связи и спутником стартовала с космодрома Плесецк
В России назвали завистью заявление США о запуске поездов в Крым
МИД выразил готовность ответить на санкции против "Северного потока-2"
Прощание с Галиной Волчек пройдет 29 декабря
Путин не поедет на Мюнхенскую конференцию по безопасности