Китай обвинил США в стремлении к военному превосходству в космосе

Соединенные Штаты под предлогом исходящей от других стран угрозы милитаризируют космическое пространство и планируют достичь полного военного превосходства в этой сфере. С таким заявлением в четверг выступил официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь.

По его словам, Вашингтон сформировал космические силы, которые предназначены для достижения абсолютного военного превосходства в космосе и повлекут за собой гонку вооружений в этой сфере, пишет ТАСС. Это представляет серьезную угрозу миру и безопасности в космическом пространстве, глобальной стратегической стабильности, убежден У Цянь. Он также выразил в связи с этим решительный протест.

Он напомнил, что космос является общей собственностью всего человечества. Китай всегда поддерживал использование космического пространства в мирных целях, а также выступал против его милитаризации и гонки вооружений в космосе.

Ранее официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил о том, что Китай выражает обеспокоенность и решительно выступает против стратегии доминирования США в космическом пространстве.

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год. Глава Белого дома сообщил, что новое подразделение, в которое войдут 200 человек, возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд. Известно, что в рамках подписанного бюджета Космическим силам будет выделено 40 миллионов долларов.