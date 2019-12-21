Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год.

"Сегодня у нас важнейшая веха - мы представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - заявил американский лидер, чье выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп также сообщил, что новое подразделение, в которое войдут 200 человек, возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд, пишет РИА Новости. Известно, что в рамках подписанного бюджета Космическим силам будет выделено 40 миллионов долларов.

Напомним, ранее хозяин Белого дома заявил о том, что Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных. По словам Трампа, космические силы станут очень важным компонентом защиты и, "честно говоря, наших наступательных возможностей".