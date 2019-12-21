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21.12.2019 05:09
Рубрика: В мире

Трамп официально объявил о создании Космических войск США

Фото: AP Photo/Andrew Harnik Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Президент США Дональд Трамп в пятницу официально объявил о создании Космических войск. Это было сделано во время церемонии подписания военного бюджета на 2020 финансовый год.

Фото: NASA/Goddard/University of Arizona via AP
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"Сегодня у нас важнейшая веха - мы представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - заявил американский лидер, чье выступление транслировал телеканал Fox News.

Трамп также сообщил, что новое подразделение, в которое войдут 200 человек, возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд, пишет РИА Новости. Известно, что в рамках подписанного бюджета Космическим силам будет выделено 40 миллионов долларов.

Напомним, ранее хозяин Белого дома заявил о том, что Космическое командование США будет развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных. По словам Трампа, космические силы станут очень важным компонентом защиты и, "честно говоря, наших наступательных возможностей".

В мире США Общество Космос

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