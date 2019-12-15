Трамп заявил о наступательном характере космических сил США

Космическое командование Соединенных Штатов будет развиваться не только в области оборонных возможностей, но и наступательных. С таким заявлением перед журналистами выступил президент США Дональд Трамп.

По его словам, космические силы станут очень важным компонентом защиты и, "честно говоря, наших наступательных возможностей", - заявил глава Белого дома, подчеркнув важность этого для всей страны, пишет РИА Новости.

Напомним, в конце августа начало работу американское космическое командование, созданное по указу Трампа. В его ведении находятся силы и средства, отвечающие за оповещение о ракетных угрозах и работе спутников, поддержку операций в космосе, а также управление космическими полетами.

По мнению экспертов, структура нацелена на противостояние влиянию России и Китая, угрозу в космосе со стороны которых углядел Пентагон. Вашингтон также намерен разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании комического пространства. В Белом доме полагают, что это позволит стране занять доминирующее положение в космосе.