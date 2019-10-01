США испугались развития России и Китая в космической сфере

В Пентагоне заявили об угрозе со стороны России и КНР в космосе. По словам заместителя помощника министра обороны США Стивена Китэя, Китай и Россия наращивают силы противокосмической обороны.

"Министерство обороны США действительно готовится к тому, чтобы мы имели возможность дать ответ на эти угрозы", - отметил представитель военного ведомства. Он отметил, что в будущем действия в космическом пространстве будут определяющими в решении конфликтов на Земле.

Ранее сообщалось, что Вашингтон также намерен разрабатывать и использовать ядерные системы при исследовании комического пространства. В Белом доме полагают, что это позволит стране занять доминирующее положение в космосе.

Напомним, месяц назад американское космическое командование, созданное по указу президента Дональда Трампа, начало свою работу. По мнению экспертов, структура нацелена на противостояние влиянию России и Китая. Распоряжение о создании космических сил Дональд Трамп отдал в июне 2018 года. По примеру Соединенных Штатов созданием космических войск занялась Франция.

МИД РФ заявлял, что размещение оружия США в космосе грозит повтором гонки вооружений.