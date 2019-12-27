Лавров назвал цель санкций США против "Северного потока - 2"

Новые ограничительные меры со стороны США являются недобросовестной конкуренцией. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал введение американских санкций против газопровода "Северный поток - 2".

"Цель (Вашингтона - примечание "РГ"), конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток - 2" укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы", - заявил российский министр в интервью РИА Новости. По его словам, "это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы".

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занимается прокладкой труб по дну Балтийского моря, уже приостановила работу.