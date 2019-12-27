Лавров назвал цель санкций США против "Северного потока - 2"

Новости

Врачи опровергли миф о вреде чая в пакетиках 11:15
Древний памятник в Хабаровском крае стал объектом культурного наследия 11:13
Житель Кузбасса незаконно срубил 700 елей на продажу 11:11
Роструд назвал регионы, которые выбирают соискатели для переезда 11:07
Видео: машина сбежала от водителя, пока он наполнял канистру на АЗС 11:00
Почему Деду Морозу в Беларуси некогда заняться погодой 10:40
Под Москвой столкнулись 18 автомобилей 10:37
Новосибирцы отправили письмо Деду Морозу на сторублевой купюре 10:33
Новосибирские физики открыли новую частицу 10:30
МВД Казахстана уточнило данные по погибшим в авиакатастрофе 10:29
В Казахстане объявлен траур в связи с крушением самолета 10:19
Качественный форсаж: на Западе заинтересовались взлетом Ту-22М3 10:14
На Урале в ДТП с автобусом погиб человек 10:09
В Удмуртии запретили продажу никотиновых пэков детям 10:09
Поездка японских туристов на Курилы спровоцировала скандал 10:08
Бывший ведущий Top Gear сравнил туалеты на заводах Toyota и Lada 10:00
В Шереметьево самолет съехал за взлетную полосу 09:57
Стали известны подробности об экипировке нового поколения "Сотник" 09:44
В Новгородской области мужчину объявили беременным после перелома руки 09:42
В Удмуртии не выпустят криптооблигации для белорусской биржи 09:35
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане 09:27
"Убийца" Tesla Cybertruck сделал танковое упражнение 09:00
В Приморье приютили растерянного гималайского медвежонка 08:57
Клубы из Казани выиграли мужской и женский Кубок России по волейболу 08:54
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет 08:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Тест: Как хорошо вы знаете программу 8 класса
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
Что делать пассажирам самолета, если задерживают рейс
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
В "РГ" расскажут о погоде на Новый год и Рождество
27.12.2019 10:59
Рубрика: В мире

Лавров назвал цель санкций США против "Северного потока - 2"

Текст: Владимир Шилов
Новые ограничительные меры со стороны США являются недобросовестной конкуренцией. Так глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал введение американских санкций против газопровода "Северный поток - 2".
Фото: Сергей Куксин/ РГ Фото: Сергей Куксин/ РГ
Фото: Сергей Куксин/ РГ

"Цель (Вашингтона - примечание "РГ"), конечно, не забота о европейской энергобезопасности, которую "Северный поток - 2" укрепляет, а проталкивание американского СПГ на рынок Европы", - заявил российский министр в интервью РИА Новости. По его словам, "это вопиющий пример недобросовестной конкуренции и политизации энергетической сферы".

Фото: РИА Новости
Лавров: У РФ нет завышенных ожиданий по восстановлению диалога с США

21 декабря президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет с санкциями против "Северного потока-2". Они направлены против европейских компаний-подрядчиков, которые задействованы в строительстве газопровода. В результате швейцарская Allseas, которая непосредственно занимается прокладкой труб по дну Балтийского моря, уже приостановила работу.

В мире США Газопровод "Северный поток-2" Россия и США

Главное сегодня

В Госдуме высмеяли заявление США, осуждающее движение по Крымскому мосту
Росстат спрогнозировал изменение численности населения РФ через 16 лет
Генерала Махмута Гареева похоронят на военном кладбище в Мытищах
В Сети опубликовано видео с места крушения самолета в Казахстане
Александр Емельяненко ответил назвавшему его мертвым брату