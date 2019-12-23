Строившие "Северный поток-2" суда Allseas покинули место работ

Суда швейцарской компании Allseas, которые занимались укладкой труб для трубопровода "Северный поток - 2", покинули место работ в Балтийском море, сообщает ТАСС. Ранее Allseas приостановила участие в российском проекте из-за американских санкций.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря подписал военный бюджет на 2020 год, который включает пункт о введении санкций против компаний, предоставляющих услуги по укладке газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Ограничения касаются морских судов, занимающихся укладкой указанных газопроводов на глубинах более 100 футов (30 метров), а также физических или юридических лиц, которые продадут или сдадут в аренду суда, позволяющие выполнять такие работы.

У России есть морские суда, которые смогут выполнить работы по укладке труб вместо швейцарской компании.

Речь идет о трубоукладчике "Академик Черский". Но судно находится в Находке (Приморский край). Даже если оно выйдет из порта в ближайшее время, то сможет прибыть на место работ не ранее чем через месяц.

По мнению некоторых экспертов, санкции могут задержать ввод в эксплуатацию газопровода на значительный срок и даже перенести его запуск на вторую половину 2020 года.