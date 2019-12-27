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27.12.2019 00:44
Рубрика: Власть

Минобороны РФ: Есть вопросы к США по выполнению ими договора СНВ-3

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС
Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин. Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

У Москвы есть к Вашингтону вопросы о том, как выполняются отдельные положения договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Об этом рассказал заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин, отметив, что данные вопросы рассматриваются в двусторонней консультативной комиссии по договору.

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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"Рассчитываем, что все проблемы будут решены", - отметил Фомин в интервью газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда". Он подчеркнул, что СНВ-3 остался единственным международным соглашением, ограничивающим гонку стратегических наступательных вооружений и является важным элементом поддержания стратегической стабильности.

Говоря о соблюдении обязательств по СНВ-3 Фомин напомнил, что в ноябре этого года Россия показала американским инспекторам ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. Этот шаг замминистра назвал подтверждением неукоснительного выполнения обязательств по договору, нацеленным на обеспечение жизнеспособности и эффективности его реализации.

Срок действия СНВ-3 истекает в начале 2021 года, и США пока не определились, намерены ли они его продлевать. По словам Фомина, отсутствие официальной позиции Вашингтона по данному вопросу создает дополнительную неопределенность в сфере контроля над ядерными вооружениями.

Ранее на военном совещании в Сочи президент России Владимир Путин заявил, что Москва до конца года готова принять решение по продлению договора СНВ-3. Президент напомнил, что договор истекает скоро, но никакой реакции от партнеров пока нет. Российский лидер подчеркнул, что наша страна не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет.

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