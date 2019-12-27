Надежда Михалкова, Оксана Карас, Анна Меликян снимут новые фильмы

Оксана Бычкова, Николай Хомерики, Вадим Дубровицкий, Наталья Кудряшова, Александр Галибин также работают над новыми кинолентами. Список имен можно продолжить, но каждый найдет его в конце этой статьи.

Все эти режиссеры и команды, которые работают с ними, подавали в этом году свои проекты на получение поддержки в министерство культуры, но попали лишь в список резерва. Что скрывать, в индустрии были обсуждения по поводу того, что в 2019 году Минкульт поддержал небольшое количество будущих фильмов, а многие из них, которые заслуживали внимания, остались в подвешенном состоянии.

И вот в конце года министерство культуры подняло список резервистов в категориях "Игровое кино", "Авторские и экспериментальные фильмы, в том числе социально значимые", "Детские фильмы", "Телесериалы" и "Фильмы совместного производства", обе категории "Дебюты". Впервые дебютанты защищались в двух разделах - в один из них вошли те, кто имеют профильное образование и соответствуют по возрасту и остальным параметрам новой политике в отношении дебютов, в другой - все остальные), а также - Во всех названных направлениях произошел так называемый "запуск резервистов", что означает - эти фильмы все-таки получат государственную поддержку.

Решение Министерства культуры совпало с приятием президентом страны новых мер для поддержки кино. "РГ" писала о том, что Президент утвердил перечень поручений по итогам встречи с мастерами, выпускниками и студентами ВГИК. Он поручил представить предложения по возрождению государственного производства документальных и научно-популярных фильмов. Также глава государства указал внести поправки в закон о господдержке кинематографии, допустив полное госфинансирование производства и проката дебютных фильмов выпускников профильных вузов в течение пяти лет после получения образования, и уникальных авторских мультфильмов, документальных и научно-популярных фильмов. Кроме того, Президент поручил до 15 февраля 2020 года предусмотреть возможность предоставления субсидий кинематографическим вузам для поддержки производства дебютных фильмов".

Глава департамента кинематографии Министерства культуры Ольга Любимова прокомментировала "РГ" решение ведомства выделить средства тем фильмам, которые находились в резерве.

"Все к концу года подводят итоги, и мы держались до последнего: пока все соглашения не были подписаны, признаюсь, я очень волновалась. Потому что все мы знаем, что у нас был сильный в этом году питчинг, и много сильных проектов осталось в резерве, и мы не раз говорили о том, что постараемся сделать все, чтобы резервы были подняты. Многие представители индустрии совершенно справедливо отмечали, что в резервах в Министерстве культуры остались проекты достойные крупнейших международных фестивалей - такие имена были у нас на защитах, что проходили в 2019 году. Весь прошедший месяц посреди невероятно сложных индустриальных повесток приносил и радостные новости. Я звонила продюсерам и говорила, что деньги есть, и вы больше не держитесь - мы будем подписывать соглашение. Это самая приятная часть работы - когда ты поднимаешь резервы.

В основном приказе дебютов у нас было в этом году два конкурса. В классическом обычном конкурсе у нас было поддержано 10 проектов. А теперь - еще 12 из резерва. Всего - 22. Обращу ваше внимание, на проект художественного руководителя, продюсера Романа Борисевича "Ярость", Артема Васильева - "Снег летит вверх", Андрея Сигле "Прикосновение, Рубена Дишдишяна - "СОС", Сергея Сельянова -"Крошка"… Это лишь несколько из тех, о которых многие горестно вздыхали и говорили, мол, будет ли оно - это кино.

Мы также говорили о том, что было поддержано всего три проекта дебютантов профильного высшего образования. И вот, выполняя поручение президента, мы поддержали еще три. Тут трудно говорить о каких-то громких фамилиях - мы скорее говорим о количестве. Шесть молодых людей также получат возможность снять свое кино.

Таким образом, мы говорим о том, что 22 плюс 6 - 28 новых дебютов "стартанет" с помощью Минкульта: все соглашения подписаны, можно начинать снимать!

Что касается детского кино - мы в этом году очень радовались конкурсу - и он был у нас непростой, и основными приказами были поддержаны и фильм "Василиса" Павла Лунгина, и "Мой папа - вождь!" Кирилла Плетнева, и сильная коллаборация продюсера Джаника Файзиева и режиссера Александра Карпиловского - "Дрон Косплей", и "Внеклассные чтения" - Василий Соловьев и Мария Кравченко, и "Асфальтовое солнце" Юлия Мишкинене и Иван Хотиненко, и "Река" Александр Кессель и Виталий Шепелев. Первых проектов было всего 8, потом мы запустили еще три: "Ералаш", "Нахимовцы" и "Новенький. И вот сейчас еще пять. Среди них, например, фильм "Маруся" - за этим проектом стоят Дмитрий Фикс и Александр Галибин. Мы знаем, что в этом году фильм Галибина "Сестренка" хорошо себя показал. Мало того, что проект удачный, так еще и продюсер с режиссером сохранили отношения, что вообще невероятно. И раз есть такой замечательный опыт - может и с "Марусей" все сложится. Так что мы можем на сегодняшний день говорить о запуске 16 детских проектов - 11 плюс пять.

У нас впервые в этом году проходил конкурс миноритарной поддержки. Было три проекта в результате поддержано. Мы бы поддержали больше, но это были те три проекта, которые смогли не только получить высокие оценки экспертов, но подтвердить статус совместного производства на миноритарной основе, в частности собрать тот комплект документов, который требует фонд "Евримаж". Это "Купе номер 6" кинокомпании СТВ - совместное производство с Финляндией, "Оставь печаль мою" - компания "Новые люди" - с Израилем, и "Венеция" - "Атлантик" - с Грузией.

К сожалению - сейчас в этом плане очень важно обращать внимание на оформление документов - у нас были проекты, которые мы бы с удовольствием поддержали, но там вся сложность именно в соответствующем оформлении. Всего подавалось в этом году 7 проектов.

И, наконец, авторское кино. Очень приятно сообщить, что ранее было поддержано 9 проектов, а теперь - еще 21! То есть у нас фактически поддержано 30 проектов! Среди них и "18 плюс" режиссера Андрея Зайцева - продолжение фильма "14 плюс", и "Без оглядки" Кирилла Соколова - с Анной Михалковой от продюсера Андрея Савельева. И "Семейный бюджет" Евгения Абызова от Сергея Корнихина. И Вера Сторожева отправится снимать военную драму "Мария" с продюсером Натальей Ивановой, и Николай Хомерики - "Любовь" с Романом Борисевичем. Новый продюсер будет у Оксаны Карас в проекте "Ни стыда ни совести" - Дмитрий Давиденко. Из обсуждаемых проектов также Наталья Кудряшова и сценарист, продюсер и режиссер, а теперь уже и мама снимет картину "Ксения" о Ксении Петербужской - долго она к этому готовилась. Оксана Бычкова будет снимать "Джонджоли", Анна Меликян - "Трое". Список можно продолжать и продолжать к нашей большой радости".

Кого поддержит Минкультуры из резерва

Дебюты

"Первый снег" - режиссер Михалкова Н., "Ярость" - Серегина Л., "Офелия" - Поплаухин И., "Вальтер" - Давидян Р., "Там, где ты нужен" - Малкин М., "Один год Сашкиной" - Ахметова Н., "Накануне" - Ерохина А., "Снег летит вверх" - Бородин М., "Прикосновение" - Афанасьева М., "Прятки" - Волкова М., Перекатов И., "СОС" - Рунцова В., "Крошка" - Ланских Е.

Дебюты (профильное высшее образование).

"Беглецы" - Варакса Я., "Император" - Хабибуллина А., "Идеальный брат" - Лутфуллин Р.

Авторские и экспериментальные, в том числе социально-значимые.

"Белый кит" - Федоровская Т., "18+" - Зайцев А., "Уроки музыки" - Русулдан Глурджидзе, "Грех" - Фатьянов В., "Без оглядки" - Соколов К., "Семейный бюджет" - Абызов Е., "Уволить Жору" - Бальчюнас М., "Папы" - Андреасян С., Безрукова А., Оганесян К., "Мария" - Сторожева В., "Баллада об истребителе" - Белевич К., "Любовь" - Хомерики Н., "Ни стыда, ни совести" - Карас О., "Флэшмоб" - Васильев К., "Сердце, и как им пользоваться" - Орлов Г., "Ксения" - Кудряшова Н., "Джонджоли" - Бычкова О., "Вишневый сад" - Дубровицкий В., "Новое чудо" - Стреляная А., "Трое" - Меликян А., "Одна" - Суворов Д., "Только серьезные отношения" - Росс В.

Детские фильмы.

"Ледяная история" - Смирнов Е., "Маруся" - Галибин А., "Бросок" - Басаев А., "Вне зоны доступа" - Хазанова Е., "Последнее лето" - Сухарев А.

Телесериалы.

"Собор" - Гинзбург С., "Андреевский флаг" - Воробьев В., "Черное море" - Фомин О.

Фильмы совместного производства.

"Купе № 6" - Юхо Куосманен, "Оставь печаль мою" - Том Шоваль, "Венеция" - Русудан Чкония

Кстати

На днях Фонд кино опубликовал список проектов в направлениях - детская и семейная аудитория, и анимация, которые поддержит.

"Летучий корабль" режиссер Оксана Карас,

"Чук и Гек" - Александр Котт,

"Князь" - Александр Петров

"Мусор" - режиссеры Константин Бронзит и Дмитрий Высоцкий

"Непокой" - режиссер Наталия Дабижа.