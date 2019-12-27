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Найден способ платить меньше за музыку "ВКонтакте"

Текст:   Антон Благовещенский
27.12.2019,  
18:25

Mail.ru Group включила музыкальный сервис Boom в свою новую подписку под названием Combo.

Пользователи, оформившие подписку Combo, получат доступ еще и к музыке "ВКонтакте" - без рекламы, с загрузкой офлайн и фоновым прослушиванием, и могут, соответственно, не оплачивать подписку на музыку отдельно.

В Combo, которая стала аналогом "Яндекс.Плюса", входят скидки на доставку еды в Delivery Club, поездки на такси "Ситимобил", скидки и кешбек в каршеринге YouDrive, дополнительные 16 гигабайт в "Облаке Mail.ru" и другие бонусы.

Назван смартфон с самым быстрым доступом в интернет

Стоимость подписки составляет 199 рублей, доступ к Boom обходится тем, кто не оформил Combo, в 149 рублей в месяц. "Яндекс.Плюс" обходится пользователям дешевле - в 169 рублей в месяц.

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